نشرة جول اليوم | توليسيو يقتل أحلام بايرن وآرسنال يرد على العنصرية

تعرف على أهم أخبار كرة القدم ليوم الجمعة الموافق الـ19 من فبراير 2021.

إصابة توليسيو وتأثيرها على سوق انتقالات بايرن ميونخ بالإضافة لرد آرسنال على العنصرية الموجهة لوليان واستعادة أتلتيكو مدريد لنجمه ضمن أهم أهم أخبار كرة القدم ليوم الجمعة الموافق الـ19 من فبراير 2021.

إصابة توليسيو تقتل أحلام بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي بايرن ميونخ سيعاني اقتصاديًا بسبب إصابة لاعبه كورينتين توليسو الأخيرة والتي ستبعده لمدة ستة أشهر عن الملاعب.

جاء هذا بحسب ما ذكر صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن إدارة النادي كانت تعول على بيع اللاعب بمبلغ 25 مليون يورو في الصيف من أجل استخدام الأموال في صفقات سوق الانتقالات.

أتلتيكو مدريد يحصل على دفعة جديدة بعودة نجمه من الإصابة بكورونا

تلقى أتلتيكو مدريد دفعة قويةة قبل عودته لمنافسات الدوري الإسباني في مواجهة ليفانتي وقبل لقاء تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

حيث استعاد الفريق لاعبه توماس ليمار الذي كان يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، وغاب عن مواجهتي سيلتا فيجو وليفانتي وغرناطة.

آرسنال يرد على الإهانة العنصرية الموجهة لوليان

أصدر نادي آرسنال بيانًا صحفيًا للرد على العبارات العنصرية التي تلقاها لاعبه ويليان عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

وقال المتحدث الرسمي لآرسنال: "نحن في حاجة للعمل سويًا للحد من تلك التصرفات، يجب أن تتعاون الأندية مع الحكومات والجماهير والإعلام، وذلك يتطلب التعاون من مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا".

وولفرهامبتون يتجاوز ليدز وبيتيس يفوز على خيتافي

في الدوري الإنجليزي فاز وولفرهامبتون على ليدز بهدف نظيف في افتتاح لقاءات الجولة الـ 25 من البطولة.

بينما في إسبانيا فاز ريال بيتيس بهدف نظيف على خيتافي، وافتتح فيورنتينا الجولة الإيطالية بالفوز على سبيزيا بثلاثية نظيفة، وفاز تورينو على كالياري بهدف دون رد.