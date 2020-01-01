نشرة جول اليوم | تطورات إصابة كومان، وتوخيل يكشف سبب تراجع مستوى دي ماريا

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تطور إصابة كينجسلي كومان مع بايرن ميونخ، وأسباب تراجع مستوى دي ماريا، ضمن أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم، الأحد، 20 ديسمبر 2020.

بايرن ميونخ يكشف موقف إصابة كومان

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تعرض كينجسلي كومان، لاعب الفريق، لتمزق في أربطة الساق اليسرى وأنّ حالته لا تشير إلى غيابه لفترات طويلة.

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وكان اللاعب قد تعرض للإصابة أمام باير ليفركوزن بعد 33 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.

غياب نيمار وإيكاردي عن قمة ليل

أعلن نادي باريس سان جيرمان قائمة الفريق لمواجهة ليل في الدوري الفرنسي والتي شهدت غياب نيمار دا سيلفا وكذلك ماورو إيكاردي بفعل الإصابة.

كما لن يتواجد خوان بيرنات وعبدو ديالو ودانيلو بيريرا وبابلو سرابيا.

ساني مندهش من تصرفات فليك

عبّر ليروي ساني، لاعب بايرن ميونخ، عن اندهاشه من قرار المدرب هانز فليك بإخراجه من المباراة بعد أن شارك بديلًا في الشوط الأول لكومان المصاب.

وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد" إنّه لم يتوقع استبداله في الشوط الثاني وبعد 37 دقيقة فقط من اللعب، إلا أنّه أوضح سعادته بالفوز وحصد النقاط.

وأشار إلى أنّه لم يعد لما كان عليه قبل الإصابة بالرباط الصليبي وسوف يبذل كل ما لديه للتحسن وليكون عند حسن ظن المدرب.

رومينيجه: الدوري الألماني يعيش أفضل فتراته

أكد كارل رومينيجه، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، أنّ الدوري الألماني يعيش أفضل فتراته والدليل على ذلك تأهل 4 أندية من البوندسليجا إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2014.

وأوضح أنّ هناك تحسن من أكثر من فريق وهو ما يعود بالنفع على الكرة الألمانية ككل.

توخيل يوضح سبب تراجع مستوى دي ماريا

أكد توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أنّ أنخيل دي ماريا لا يعيش أفضل فتراته وربما يكون السبب وراء ذلك هو مفاوضات تجديد عقده.

وأوضح على أهمية التكاتف ودعم اللاعب ليقدم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة.