نشرة جول اليوم | تحدي الحراس في مانشستر وعودة الجمهور

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تحدي دين هندرسون لدافيد دي خيا في مانشستر يونايتد وعودة الجمهور في إنجلترا ضمن نشرة جول اليوم، 3 سبتمبر 2020.

هندرسون يتحدى دي خيا

حذر دين هندرسون، حارس مانشستر يونايتد العائد من الإعارة في شيفيلد يونايتد، نظيره دافيد دي خيا أنه يسعى لأن يستمر في المشاركة أساسياً.

وأكد هندرسون في تصريحات نقلتها "جارديان" أنه يحترم دي خيا ومشواره الكبير في يونايتد، ولكنه لا يريد التراجع عن الوضع الذي كان عليه الموسم الماضي.

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وأضاف الحارس الشاب أنه يريد التعلم من تجربة وخبرة نظيره الإسباني، ولكنه يسعى لكتابة مشواره والاستمرار في اللعب أساسياً في مانشستر أو المنتخب رغم المنافسة.

روما يقدم عرضاً لضم سمولينج

أوضحت مصادر خاصة لجول أن روما قدم عرضاً قيمته في حدود 13 مليون يورو من أجل ضم كريس سمولينج نهائياً من صفوف مانشستر يونايتد.

الإنجليزي لعب على سبيل الإعارة الموسم الماضي في العاصمة الإيطالية، والمفاوضات قائمة بين الطرفين من أجل انتقاله بشكل نهائي.

روما يطلب فريد

المفاوضات بين روما ويونايتد لم تتوقف عند سمولينج، ولكن طُرح أيضاً الحديث حول البرازيلي فريد بحسب "TeleRadioStereo.

التقارير تشير إلى أن باولو فونسيكا، مدرب روما، يسعى للم الشمل من جديد مع البرازيلي الذي عمل معه في صفوف شاختار دونتسك.

عودة وشيكة للجمهور في إنجلترا

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صراع إنجليزي على ليمار

أوضحت "Le 10 Sport" أن إيفرتون ووولفرهامبتون في صراع على خدمات توماس ليمار، متوسط ميدان أتلتيكو مدريد.

اللاعب الفرنسي فشل في التألق منذ انتقاله قبل عامين لفريق العاصمة الإسبانية، ويبحث الأخير عن التخلص منه الصيف الجاري.