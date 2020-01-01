نشرة جول اليوم | تجديد عقد مانشيني، وكورونا تهدد الدوري الفرنسي

أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم، 17 نوفمبر، 2020

تجديد عقد مانشيني مع إيطاليا، وانتقاد ساوثجيت للدوري الإنجليزي وأزمة كورونا في فرنسا، ضمن أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم، 17 نوفمبر 2020.

طائرة خاصة لإعادة سون إلى توتنهام

أرسل نادي توتنهام طائرة خاصة إلى اللاعب سون هيونج مين لإعادته من المنتخب الكوري.

وانتشر فيروس كورونا بين المنتخبات الأسيوية مما دفع فريق توتنهام لإعادة لاعبه سريعًا ليضمن سلامته.

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إيطاليا تحاول تمديد عقد مانشيني

يسعى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتمديد عقد روبرتو مانشيني ليستمر لما بعد كأس العالم في قطر 2022.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأشارت التقارير إلى أنّ الاتحاد سعيد بالمستوى الذي يقدمه المنتخب الإيطالي بعد التأهل لأمم أوروبا والاقتراب من الوصول للمربع الذهبي في دوري الأمم الأوروبية.

كورونا تهدد الدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراة مارسيليا ونيس بعد تفشي وباء كورونا بين لاعبي نيس.

ولم تحدد الرابطة الموعد الجديد للمباراة، لكن إصابة 10 لاعبين بالفيروس في نيس لن يؤدي لإقامة اللقاء في الموعد الطبيعي.

الاتحاد الألماني يدافع عن خوض المباريات وسط جائحة كورونا

أصدر الاتحاد الألماني بيانًا رسميًا يؤكد على أهمية إقامة المباريات رغم عودة انتشار وباء كورونا في العالم، مشيرًا إلى أنّ هذه المواجهات مهمة للمدرب يواخيم لوف للوقوف على مستوى اللاعبين.

وأكد البيان أنّ الاتحاد لديه التزامات مالية كما أنّه يتكفل بالصرف على دوري الهواة وبالتالي بحاجة للعوائد المالية من المشاركات الدولية.

ساوثجيت ينتقد قلة عدد التغييرات في الدوري الإنجليزي

دعّم جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، مطلب بيب جوارديولا ويورجن كلوب من مانشستر سيتي وليفربول بشأن زيادة عدد التبديلات في الدوري الإنجليزي.

وطلب مدرب الأسود الثلاثة من الرابطة إعادة النظر في قرار الإبقاء على وجود 3 تغييرات فقط، مشيرًا إلى أنّ كثرة الإصابات بسبب هذا القرار ويطالب بالسير على خطى باقي الدوريات بوجود 5 تبديلات.

بواتينج مندهش من أنباء رحيله عن بايرن ميونخ

أكد جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، أنّه لا يعرف أي شيء عن قرار رحيله عن الفريق، مشيرًا إلى أنّه لم يتواصل مع أحد بشأن تجديد عقده.

وأشار بواتينج إلى أنّه يرغب في البقاء مع بطل أوروبا والدوري الألماني، إلا أنّه لم يتخذ أي خطوات جادة لحسم مصيره.