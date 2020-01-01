نشرة جول اليوم | بيل يساند إبراهيموفيتش، وبايرن ميونخ يقترب من تجديد عقد نجمه

أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم، الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020

تضامن جاريث بيل مع زلاتان إبراهيموفيتش، واقتراب بايرن ميونخ من تمديد عقد نجمه ضمن أبرز أخبار كرة القدم العالمية اليوم، الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020.

بيان رسمي لتوضيح أزمة جاتوزو في نابولي

أصدر نادي نابولي بيانًا رسميًا للرد على الأخبار المنتشرة بشأن شجار جينارو جاتوزو مع لاعبيه بعد الخسارة من ميلان في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

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ونفى البيان وجود أي خلاف بين المدرب واللاعبين مؤكدًا أنّ الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

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بيل يدعم إبراهيموفيتش

أعلن جاريث بيل، لاعب توتنهام، دعّمه لموقف زلاتان إبراهيموفيش الغاضب من استخدام لعبة FIFA 21 لاسمه وصورته دون استشارته.

وكتب بيل عبر حسابه بموقع "تويتر" تضامنًا مع زلاتان: "مثير للاهتمام؟ ما هذا يا فيفا برو؟".

مونشنجلادباخ يبحث عن إنجاز تاريخي في الأبطال

يقترب بوروسيا مونشنجلادباخ من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مع تصدره المجموعة الثانية متفوقًا على شاختار وريال مدريد وإنتر.

وفي حال نجح في الفوز على شاختار فقد يعزز موقفه في التأهل لدور الـ16 مستغلًا مواجهة إنتر وريال مدريد ومحاولة إسقاط كل فريق للآخر.

ولم يسبق أن وصل مونشنجلادباخ إلى دور إقصائي في دوري أبطال أوروبا منذ 1978 أي أنّه لم يتجاوز دور المجموعات أبدًا بالمسمى الجديد للبطولة.

بايرن ميونخ يقترب من تمديد عقد نجمه

يقترب نادي بايرن ميونخ من تمديد عقد ليون جوريتسكا والذي ينتهي في صيف 2022.

ويحاول النادي البافاري الحفاظ على اللاعب المطلوب في صفوف ليفربول بعد تطور مستواه مع المدرب هانز فليك.

نجم آرسنال يتمسك بالبقاء

رفض جرانيت جاكا، لاعب آرسنال، الرحيل عن صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية في يناير رغم قلة دقائق اللعب.

وبحسب "ذا صن" فإنّ جاكا تلقى عدة عروض أبرزها من إنتر الإيطالي لكنّه يفضل البقاء والقتال مع محمد النني وتوماس بارتي على مركز أساسي.