نشرة جول اليوم | بقاء كافاني ومصير باتو ورحيل مدافع مانشستر سيتي

أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية

بقاء كافاني في مانشستر يونايتد، ورحيل ظهير مانشستر سيتي، وحسم مصير ألكساندر باتو بعد ارتباطه بالانتقال لنادي الديوانية العراقي.

العديد من الموضوعات الهامة نجدها في أهم أخبار كرة القدم بالمواقع والصحف العالمية الصادرة اليوم ..

أنباء صادمة

ضربة قوية لريال سوسييداد وأنباء سعيدة لمانشستر يونايتد، بتأكد غياب ميكيل أويارزابال جناح النادي الإسباني عن مواجهة الفريقين بالدوري الأوروبي.

صاحب الـ23 سنة يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، لذلك لن يلعب ضد الشياطين الحمر ومن غير الواضح حتى الآن مدة غيابه بالتحديد.

بقاء كافاني

موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" أكد رغبة مانشستر يونايتد في تفعيل بند التجديد لمدة عام إضافي بعقد المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني.

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القرار لا يشمل كافاني فقط، حيث من المقرر أن يستمر الإسباني خوان ماتا مع الفريق حتى يونيو 2022.

رحيل أنخيلينيو

صحيفة "كيكر" الألمانية، كشف عن رغبة نادي لايبزيج، في تفعيل بند الشراء بعقد أنخيلينيو المعار من صفوف مانشستر سيتي.

لايبزيج قرر دفع مبلغ 18 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية، بعد تألقه خلال فترة الإعارة.

قائمة بايرن ميونخ

نادي بايرن ميونخ الألماني قام بالتحضير لرحيل دافيد ألابا إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده الصيف القادم، بوضع قائمته لضم البديل.

صحيفة "بيلد" أكدت أن بايرن حدد كل من بورنا سوسا لاعب شتوتجارت، عمر ريتشاردز مدافع ريدينج، لوكا نيتس من هيرتا برلين، وماركو فريدل لاعب بريمن وماكس آرونز ظهير نوريتش سيتي، لضم أي منهم في الصيف.

مصير باتو

كشفت تقارير أمريكية عن فشل انتقال ألكساندر باتو مهاجم ميلان السابق إلى صفوف نادي إنتر ميامي.

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اللاعب الذي ارتبط بالانضمام لنادي الديوانية العراقي، يبحث حاليًا عن بعض الخيارات الأخرى بالدوري الأرجنتيني.

غياب بارتي

صدمة قوية تلقاها فريق آرسنال الإنجليزي، بعد تأكد غياب لاعب الوسط الغاني توماس بارتي عن الفريق لمدة أسبوعين.

موقع "فوتبول لندن" كشف أن إصابة اللاعب التي تعرض لها ضد أستون فيلا هذا الأسبوع بالدوري الإنجليزي، ستبعده عن مواجهة آرسنال وبنفيكا بالدوري الأوروبي هذا الشهر.