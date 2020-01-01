نشرة جول اليوم | بايرن يحسم أول صفقة ومورينيو يتبع سياسة المجانية

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم الـ 15 من يونيو.

رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام في ضم تياجو سيلفا من باريس سان جيرمان مجانًا، وقرب بايرن ميونخ من كاي هافيرتس ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم الـ 15 من يونيو.

توتنهام يسعى لضم تياجو سيلفا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي توتنهام يريد الحصول على خدمات اللاعب تياجو سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن اللاعب مطلوب في آرسنال أيضًا، بالإضافة لإيفرتون.

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رافاييل فان دير فارت يطالب فان دي بييك برفض مانشستر يونايتد وريال مدريد

طالب رافاييل فان دير فارت نجم ريال مدريد السابق مواطنه الهولندي دوني فان دي بييك برفض العروض المقدمة له من مانشستر يونايتد وريال مدريد والانضمام لبوروسيا دورتموند أو بايرن ميونخ".

وقال فان دير فارت: "كل تلك العروض مذهلة، لكنني أفضل أن ينضم لصفوف بايرن ميونخ أو بوروسيا دورتموند، هناك أفضل بالنسبة له".

بايرن ميونخ يقترب من هافيرتس

بحسب ما أوضحت صحيفة "تيليجراف" فنادي بايرن ميونخ الألماني هو الأقرب لضم المهاجم الشاب كاي هافيرتس لاعب فريق باير ليفركوزن.

اللاعب مطلوب في صفوف مانشستر يونايتد أيضًا، لكنه يفضل البقاء في الدوري الألماني خلال الفترة المقبلة.

فافر يقلق جماهير بوروسيا دورتموند

لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند أقلق الجماهير في تصريحات صحفية أدلى بها حول مستقبل أشرف حكيمي وجادون سانشو.

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وقال فافر: "بكل تأكيد هناك البعض سيرحل، لا يمكننا إيقاف ذلك، تحدثتم عن أشرف حكيمي وجادون سانشو، لا يمكنني الجزم بأي شيء".

تغريم ريال مايوركا 301 يورو

قررت لجنة المسابقات في إسبانيا تغريم نادي ريال مايوركا مبلغ قيمته 301 يورو بعد اقتحام أحد الجماهير لأرض الملعب أثناء مواجهة الفريق أمام برشلونة.

اللجنة وجهت تحذيرها لبرشلونة أيضًا بسبب دخول نجوم الفريق لأرض الملعب خلال الشوط الأول من اللقاء.

روما يريد نجم صفقات أتلتيكو مدريد

نادي روما الإيطالي يسعى للحصول على خدمات أندريا بيرتا المدير الرياضي الحالي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن الفريق يسعى لاستبدال مديره الرياضي الحالي جيانلوكا بيتراشي.

جابي يقترب من العودة لأتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب جابي نجم فريق السد القطري الحالي أصبح قريب للغاية من الانضمام لفريقه السابق أتلتيكو مدريد.

عودة جابي ستكون بصفة أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق القطري الذي يقوده مواطنه تشافي هيرنانديز.