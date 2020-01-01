نشرة جول اليوم | عودة كين ومصائب دياكابي

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عودة هاري كين للمشاركة مع توتنهام و التعليق على العرض الكارثي لمدافع فالنسيا مختار دياكابي في تعادل فريقه مع ليفانتي ضمن أبرز أخبار نشرة جول اليوم، 13 يونيو 2020.

عودة هاري كين

عاد النجم هاري كين من جديد للمشاركة مع توتنهام بعد تعافيه من الإصابة التي كان يفترض أن تغيبه عن بقية الموسم الجاري، ولكن استفاد من فترة التوقف للتعافي نهائياً.

وشارك كين في خسارة فريقه أمام نوريتش ودياً مساء الجمعة، بالإضافة للثلاثي ستيفن بيرجوين، هيونج مين سون، وموسى سيسوكو المتعافون من الإصابات أيضاً.

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لوريس يطالب بالمركز الرابع

طالب قائد وحارس توتنهام هوجو لوريس فريقه بالتركيز على انتزاع المركز الرابع وضمان العبور لدوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن لا يوجد مجال للمزيد من النقاط الضائعة.

وقال الفرنسي في حوار مع "جارديان" إن فريقه أضاع الكثير بالفعل، ويجلس على بعد سبع نقاط من تشيلسي وأربعة من يونايتد، وأضاع فرصة الدوري الذي حُسم، لذا يجب أن يعمل لضمان المرتبة الرابعة في المتبقي من الموسم.

انتقادات حادة لدياكابي

تعرض المدافع الفرنسي مختار دياكابي لموجة حادة من الانتقادات بعد تسببه في ركلة جزاء ضد فالنسيا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع الجمعة أمام ليفانتي أدت لتعادل الأخير في المباراة التي انتهت 1-1 لحساب الليجا.

الخطأ لم يكن الأول لدياكابي هذا الموسم، إذ تسبب في ركلتي جزاء أمام أتالانتا في دوري الأبطال قبل التوقف مباشرة، وله رصيد من الأخطاء المكلفة، والذي ركزت عليه الصحافة الإسبانية هذا الصباح وانتقدته بشدة.

ألبيرت سيلاديس، مدرب فالنسيا، هو الآخر حمل مدافعه مسؤولية ضياع نقطتين بسبب الخطأ الذي تم احتسابه بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو وتحويله لركلة جزاء بدلاً من المخالفة.

فليك يكشف أحوال المصابين ويتمنى عودة الجمهور

تمنى هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، أن يُلعب نهائي كأس ألمانيا أمام آينتراخت فرانكفورت بتواجد الجمهور، المباراة التي ستقام بعد ختام الجولات الأربعة المتبقية من الموسم الحالي للبوندسليجا.

وفي نفس السياق، أكد فليك في المؤتمر الصحفي لمباراة بايرن مع بوروسيا مونشنجلادباخ السبت أن نيكلاس زوله وفيليبي كوتينيو سيعودان للتدرب قريباً، وكذلك تياجو ألكانتارا ولكن استبعد مشاركة الأخير في لقاءات الدوري المتبقية.

سقوط مانشستر يونايتد ودياً

سقط مانشستر يونايتد ودياً مساء الجمعة أمام وست بروميتش ألبيون في إطار استعدادات الفريق لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع القادم بلقاء توتنهام.

المباراة انتهت بنتيجة 2-1 للضيوف على ملعب "أولد ترافورد"، ولكن شهدت مشاركة الثنائي بول بوجبا وبرونو فيرنانديش معاً للمرة الأولى، وسجل الأخير من علامة الجزاء هدف فريقه الوحيد، كما أضاع أخرى.