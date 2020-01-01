نشرة جول اليوم | بانيجا يودع إشبيلية وسانشو مستمر في دورتموند

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وداعية إيفر بانيجا لناديه إشبيلية قبل الانتقال إلى الشباب السعودي، واقتراب جادون سانشو من الاستمرار في بوروسيا دورتموند ضمن نشرة جول اليوم، 22 أغسطس 2020.

بانيجا يودع إشبيلية

ودع إيفر بانيجا، النجم الأرجنتيني، ناديه إشبيلية بعد قيادته للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه مساء الجمعة على حساب إنتر.

اللاعب ذكر في تصريحات ما بعد المباراة أنه سعيد بأن اللقاء الأخير له شهد فوز ناديه بلقب، وأنه يتركه كبطل وفائز بالبطولة الأوروبية.

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بانيجا أُعلن انتقاله إلى صفوف الشباب السعودي منذ يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع إشبيلية.

دورتموند يؤكد استمرار سانشو

أكد سيباستيان كيل، الإداري في صفوف بوروسيا دورتموند، أن نجم الفريق جادون سانشو مستمر في صفوفه الموسم المقبل على الأقل.

كيل قال للمراسلين إن الإنجليزي سعيد في صفوف ناديه ويملك عقداً حتى 2023، وأنه يراه سعيداً في أرضية الملعب وليس عازماً على الرحيل.

الجناح الشاب ارتبط في الأيام الماضية بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد، ولكن الطرفان لم يتوصلا لاتفاق بشأن قيمة الصفقة حتى الآن.

انهيار انتقال كافاني إلى بنفيكا

أكدت "ريكورد" أن انتقال إدينسون كافاني إلى بنفيكا الذي كان يعد محسوماً انهار في الساعات الماضية.

الأسباب المذكورة هي أن مطالب اللاعب المادية تعدت الحد الذي وضعه النادي البرتغالي، رغم الحديث عن راتب يبلغ قيمته 10 مليون يورو موسمياً.

آرسنال يقترب من جابرييل مجدداً

ذكر "فابريزيو رومانو" أن آرسنال بات الأقرب لحسم صفقة جابرييل، مدافع ليل، بعد أن رفع العرض المقدم من طرفه لضم البرازيلي.

وتراجع نابولي في سباق اللاعب، مع ترقب من مانشستر يونايتد الذي لم يدخل في مفاوضات مع ليل بانتظار موقف اللاعب الشخصي.

"تايمز" أكدت خضوع اللاعب بالفعل للكشف الطبي مساء الجمعة، وأن الصفقة قد يعلن عنها السبت بشكل رسمي.

نابولي يطارد ثنائي آرسنال

أوضحت تقارير إيطالية أن نابولي يستهدف ثنائي آرسنال شكودران موصطافي وسوكراتيس باباستاثوبولوس لتعويض فشل صفقة جابرييل.

النادي الإيطالي يحضر نفسه لفرضية رحيل كاليدو كوليبالي هذا الصيف، وجابرييل هو الأقرب، ولكن تردد اللاعب بقبول عرض النادي الإيطالي جعله يبحث عن بدائل.

بايرن يقرر بداية البوندسليجا

قرر بايرن ميونخ أن لا يتحصل على عطلة إضافية ويفتتح منافسات البوندسليجا بصفته بطل المسابقة وحامل لقبها في اللقاء الأول لها أمام شالكه.

المباراة يفترض أن تلعب في الثامن عشر من سبتمبر وعرض الاتحاد الألماني تأجيلها، ولكن بايرن رفض وقرر اللعب في موعدها المحدد.

في نفس السياق، أعلن يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، أن لاعبي بايرن ولايبزيج لن يتم توجيه الدعوة لهم لحضور معسكر الفريق لمباريات دوري الأمم الأوروبية.