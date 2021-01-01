نشرة جول اليوم | النيران تلتهم روما، وباريس يعاني قبل مواجهة برشلونة!

تعرف على أهم أخبار كرة القدم ليوم الجمعة الموافق الـ 22 من يناير 2021.

القرار الرسمي في موقف روما من الستة تبديلات، وخسارة بوروسيا دورتموند بالإضافة لإصابات باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة ضمن أهم أخبار كرة القدم ليوم الجمعة الموافق الـ 22 من يناير 2021.

مونشنجلاباخ يكتسح دورتموند رغم ثنائية هالاند

حقق فريق بوروسيا مونشنجلاباخ الفوز على نظيره بوروسيا دورتموند اليوم بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الـ 18 من الدوري الألماني.

جاء هذا الفوز ليصعد مونشنجلادباخ للمركز الرابع برصيد 31 نقطة، بينما يتجمد رصيد دورتموند عند النقطة الـ 29 في المركز الخامس.

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روما يخسر بثلاثية نظيفة بسبب التبديلات الستة!

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن احتساب مواجهة روما وسبيزيا في الكأس بخسارة الفريق العاصمي بثلاثة أهداف نظيفة.

يأتي هذا بعدما قام روما بستة تبديلات في المباراة، أكثر من المتعارف عليه بتبديل واحد، وبالرغم من أن الفريق كان قد خسر المواجهة بأربعة أهداف لهدفين بالفعل.

روما يستعيد الشعراوي من شنجهاي شينوا

علم جول.كوم أن نادي روما قد حسم استعادته للاعبه السابق ستيفان شعراوي من صفوف نادي شنجهاي شينوا الصيني.

اللاعب عاد للعاصمة الإيطالية وسيخضع للفحوصات الطبية في الساعات المقبلة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

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الإصابات تجتاح باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

تعرض الثنائي ماركينيوس وكيلور نافاس للإصابة خلال مواجهة فريقهما باريس سان جيرمان مساء الجمعة ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي.

النادي لم يعلن بعد عن تفاصيل الإصابات لكن من المنتظر الإعلان عنها في الساعات المقبلة.