نشرة جول اليوم | الدوري الأمريكي ينتظر بيل واحتمالية مبادلة جريزمان بنيمار

ما هو جديد عالم الكرة؟

احتمالية رحيل جاريث بيل للدوري الأمريكي ومبادلة جريزمان بنيمار يتصدران أخبار كرة القدم صباح 20 مايو 2020.

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بوروسيا دورتموند يبدأ البحث عن بديل هالاند

أوضح موقع "لو 10 سبورت" أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يسعى للحصول على خدمات اللاعب أودسون إدوارد من صفوف سيلتيك الاسكتلندي.



الموقع أكد أن تحرك دورتموند يأتي في ذلك الوقت بسبب رغبة النادي الألماني في إيجاد بديل للمتألق إرلينج هالاند الذي سيكون الحفاظ عليه في غاية الصعوبة بعد مستوياته الأخيرة.

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