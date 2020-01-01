نشرة جول اليوم | الإصابات تضرب ألمانيا ومورينيو يحدد أهدافه

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم الثامن من يونيو 2020.

الإصابات بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وأهداف توتنهام في سوق الانتقالات، بالإضافة لعقود نجوم باريس سان جيرمان ضمن أهم أخبار كرة القدم لليوم الثامن من يونيو 2020.

دانييل سوباسيتش يترك موناكو

أعلن نادي موناكو عن رحيل لاعبه دانييل سوباسيتش بنهاية الموسم الجاري بعد حوالي ثماني سنوات له في صفوف الفريق.

اللاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، وتوجه الفريق له بالشكر عبر بيان رسمي في الموقع الإلكتروني للنادي.

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باريس سان جيرمان يتأهب لتجديد عقود نجومه

نادي باريس سان جيرمان يتأهب في الوقت الحالي لتجديد عقود نجومه الذين تنتهي عقودهم قريبًا بحسب ما ذكرت "سكاي سبورتس"، وفي مقدمتهم القائد تياجو سيلفا.

القائمة تشمل العديد من الأسماء الأخرى من ضمنهم توماس مونييه، تشوبو موتينج وغيرهم.

بالرغم من ذلك أكدت صحيفة "ليكيب" أن تياجو سيلفا ليس ضمن الذين يفكر باريس سان جيرمان في التجديد لهم، وسيرحل بنهاية الموسم الجاري.

نيوكاسل ينتظر العرض الأمريكي المنافس للسعودية للحصول على ملكية النادي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن دخول طرف جديد في المفاوضات من أجل الحصول على ملكية نادي نيوكاسل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف" والتي أكدت أن رجل الأعمال الأمريكي هنري موريس يحضر عرضًا قيمته 350 مليون جنيه استرليني (400 مليون يورو) للحصول على ملكية النادي.

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غياب ماركو رويس حتى نهاية الموسم

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية ألمانية فالنجم ماركو رويس سيغيب عن بقية مباريات بوروسيا دورتموند في الموسم الجاري.

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جاء هذا على مسؤولية صحيفة "كيكر" والتي أكدت أن عملية تعافي اللاعب ستأخذ الكثير من الوقت، وأنه لن يتواجد في أي مواجهة من الأربعة لقاءات الأخيرة لبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

انتهاء موسم نيكلاس زوله

كشفت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونخ سيغيب لما تبقى من الموسم الجاري بسبب الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر الماضي.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة "كيكر" والتي أكدت أن الموعد المبدأي لعودة اللاعب لن يكون مناسبًا ليشارك في بعض مباريات الدوري الألماني، وفي الوقت نفسه عاد فيليبي كوتينيو للتدريبات اليوم.

مورينيو يريد لاعب وولفرهامبتون

يسعى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للحصول على خدمات اللاعب روبين نيفيش نجم وسط ملعب نظيره وولفرهامبتون.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" والتي أكدت أن توتنهام يدرس إمكانية ضم اللاعب لصفوفه في الفترة المقبلة.