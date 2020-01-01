نشرة جول اليوم | الأصغر في تاريخ ألمانيا، ومعاناة أتلتيكو مدريد

تعرف على أخبار كرة القدم العالمية ليوم الجمعة الموافق الـ18 من ديسمبر.

نتائج افتتاح الجولة في الدوريات الأوروبية وأصغر هداف في الدوري الألماني بالإضافة لمعاناة أتلتيكو مدريد ضمن أخبار كرة القدم العالمية ليوم الجمعة الموافق الـ18 من ديسمبر.

دورتموند يخسر وبيلباو ينتصر

تعرض فريق بوروسيا دورتموند للخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد أمام نظيره أونيون برلين في افتتاح لقاءات الجولة الـ 13 من الدوري الألماني.

وفي افتتاح الجولة الـ 14 في الدوري الإسباني فاز أتلتيك بيلباو على ويسكا بهدفين نظيفين.

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الهداف الأصغر في الدوري الألماني

أصبح اللاعب يوسف موكوكو صاحب الـ 16 عامًا و28 يومًا هو مسجل للأهداف في تاريخ الدوري الألماني.

جاء هذا بعدما سجل هدف فريقه بوروسيا دورتموند الوحيد في لقاء اليوم أمام نظيره أونيون برلين والذي انتهى بفوز الأخير بهدفين لهدف.

بايرن يدافع عن لاعبه الشاب

بدأ نادي بايرن ميونخ في محاولات الحفاظ على لاعبه الشاب جمال موسيالا في الفترة المقبلة بعد ظهور اهتمام عدد من أندية أوروبا والدوري الإنجليزي به.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث عرضت إدارة النادي على اللاعب الحصول على عقده الاحترافي الأول رفقة الفريق.

أتلتيكو مدريد يقاتل على نجم نابولي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد يسعى بكل ما لديه من قوة للحصول على خدمات اللاعب أركاديوش ميليك من صفوف نابولي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن أتلتيكو مدريد يواجه منافسة من روما ويوفنتوس على اللاعب نفسه.