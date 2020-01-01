نشرة جول اليوم | إصابات بالجملة وبايرن يعيد فتح الباب لألبا

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية ليوم السبت الموافق السابع من نوفمبر 2020.

تصريحات ما بعد لقاء بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، وإصابات الملاعب في السبت الأخير قبل التوقف الدولي، بالإضافة لفوز باريس سان جيرمان على رين ضمن أهم أخبار الكرة العالمية ليوم السبت الموافق السابع من نوفمبر 2020.

بايرن يفتح باب البقاء أمام ألابا من جديد

كارل هانز رومينيجه مدير نادي بايرن ميونخ أكد في تصريحات صحفية أن مستقبل ديفيد ألابا لا يزال من الممكن أن يكون في الفريق البافاري.

وقال رومينيجه: "الباب لا يزال مفتوحًا أمامه قليلًا، لو أراد البقاء في بايرن ميونخ سنقيم كيف يمكن أن نجد حلًا معقولًا للطرفين".

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كيميتش يغادر مواجهة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند مصابًا

غادر اللاعب يوشوا كيميتش نجم فريق بايرن ميونخ مواجهة فريقه أمام بوروسيا دورتموند مساء اليوم في الدوري الألماني مصابًا في الركبة.

الإصابة بدت سيئة وقد يغيب اللاعب على أثرها لفترة طويلة، لكن المدير الفني للبافاري هانز فليك أكد أنه سينتظر الفحوصات قبل الإعلان عن أي شيء.

باريس سان جيرمان ينتصر على رين ويخسر ثلاثي جديد أمام الإصابات

حقق باريس سان جيرمان فوزًا عريضًا على نظيره رين في لقاء الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي على ملعب الفريق العاصمي بثلاثة أهداف نظيفة.

اللقاء شهد خروج الإيطالي أليساندرو فلورينزي بين الشوطين متأثرًا بإصابة تعرض لها ومن قبله خرج الثنائي إدريسا جاي وتيلو كيرر، ولم يتم تحديد حالتهم حتى الآن.

فليك: بايرن ميونخ استحق الفوز على بوروسيا دورتموند

أكد هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ أن فريقه استحق تحقيق الفوز على نظيره بوروسيا دورتموند في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت.

وقال فليك: "لقد كانت مباراة ممتعة وكلا الفريقين قدما مستويات جيدة وكانت لهما الكثير من الفرص لكن بايرن ميونخ استحق الفوز".