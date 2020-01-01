نشرة جول اليوم | إشاد بلمبارد وأرتيتا والدوري الألماني يستفيد من كورونا

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التصريحات المؤيدة لفرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، ونظيره في أرسنال، ميكيل أرتيتا، بجانب مكاسب الدوري الألماني من كورونا تتصدر أخبار 24 أبريل

أودوي هودسون: مصير لامبارد أن يصبح مدربًا عظيمًا

أشاد أودوي هودسون، موهبة تشيلسي، بالمدرب فرانك لامبارد مؤكدًا في حوار مع الموقع الرسمي أنّه كان أسطورة كلاعب وسيصبح كذلك كمدرب.

وأوضح أنّ الفريق يتطور بصورة ملحوظة معه بين الفترة والأخرى وهو ما يؤكد قدرته على التطور

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الدوري الألماني يستفيد من فيروس كورونا

بعد أن أصبح الدوري الألماني الأقرب للعودة بين الدوريات الخمس الكبرى، فإنّه الأكثر استفادة من فيروس كورونا.

وأكد أحد الخبراء الاقتصاديين أنّ عودة الدوري الألماني في 9 مايو قبل باقي الدوريات سوف تضخ أموالًا أكبر للأندية مقارنة بباقي الدوريات.

وبهذه الأموال، تستطيع الفرق الألمانية دخول سوق الانتقالات بميزانية أفضل عن باقي الدوريات.

"أرتيتا مدرب متكامل"

أكد سيدريك سواريس، لاعب أرسنال المنضم حديثًا، أن ميكيل أرتيتا مدرب متكامل ويهتم بالجوانب الفنية والبدنية وكل شيء بالنسبة للاعبين.

سواريس عبّر عن سعادته بالتواجد في لندن مشيرًا إلى رغبته في الاستمرار لفترة أطول مع المدفعجية.

رويس يتمنى العودة سريعًا من الإصابة

أكد ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، اقتراب تعافيه من الإصابة وأصبح يركض على العشب ويضرب الكرة.

وأشار إلى رغبته في أن يكون بأتم جاهزية حينما يتم استئناف المسابقة من جديد.

رويس لم يعلن موقفه من عودة الدوري في 9 مايو المقبل مؤكدًا أنّ النادي سوف يلتزم بما يقره الاتحاد.

ليون يحاول تجديد عقد ديباي

يحاول نادي ليون الحفاظ على ممفيس ديباي ومنحه عقدًا جديدًا ليضمن استمراره لما بعد 2021.

ديباي كان قريبًا من مغادرة النادي في الصيف الماضي كما تعرض لإصابة خطيرة أبعدته حتى نهاية الموسم الحالي.