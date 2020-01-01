نشرة جول اليوم | أوزيل يكشف المستور وبوتشيتينو إلى إيطاليا

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حديث مسعود أوزيل المثير في أحد الصحف الإنجليزية واقتراب ماوريسيو بوتشيتينو من العودة للتدريب ضمن نشرة جول اليوم، 13 أغسطس 2020.

أوزيل يكشف المستور في آرسنال

أجرى مسعود أوزيل، نجم آرسنال، حواراً مطولاً مع "The Athletic" أوضح فيه حقيقة عدم مشاركته مؤخراً، وأسباب رفضه تخفيض راتبه.

وقال الألماني: "تلك الظروف لن تكسرني بل تجعلني أقوى، أنا من أقرر متى أرحل وليس الآخرين، أملك عامين بعد في عقدي، أحب آرسنال، هو بيتي".

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وأضاف: "رغم كل ما حدث في آخر عامين أنا سعيد، عندما يريد النادي رحيل لاعب وهو يرفض يجب أن يتقبل النادي الوضع، وأنا لا أريد الرحيل".

وأردف: "امتلكت عروضاً ضخمة في الماضي ولكن أريد البقاء، أرتيتا يعرف إمكانياتي، لا أفكر في أنني هنا وأتقاضى الأموال دون اللعب".

وعن علاقته مع أرتيتا: "لن أدخل في الأسرار ولكن أعرف جسدي، وهو في حالة جيدة، كنت جاهزاً للعب بعد العودة، ولكن أحترم قرار المدرب، لم أحظ للفرصة لإثبات نفسي".

وحول رفضه تخفيض راتبه: "وافقت على المبدأ في البداية، ولكن بعد ذلك الأمور لم تكن واضحة، أنا أملك التزامات، أملك طفلاً في البيت وأعمال خيرية عدة وأسرة في ألمانيا وتركيا".

وأكمل: "لست اللاعب الوحيد الذي رفض تخفيض راتبه ولكن فقط اسمي من خرج للإعلام، الأمر كان ظالماً للاعبين الصغار كذلك، الجميع يعرف أنني شخص أحب العطاء".

فيرتونخين يقترب من ناديه الجديد

أوضحت "ريكورد" أن بنفيكا توصل لاتفاق نهائي مع مدافع توتنهام السابق يان فيرتونخين للانضمام إلى صفوفه الموسم القادم.

المدافع البلجيكي سيوقع عقداً لمدة ثلاثة أعوام، وينتظر أن يخضع للفحوص الطبية في الأيام المقبلة لإتمام الصفقة رسمياً.

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أوبلاك يفتح الباب للرحيل

رفض يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، في حديثه مع "آس" نفي فرضية رحيله عن ناديه بعد نهاية الموسم الجاري.

الحارس أكد أن التركيز الآن على المنافسات الأوروبية ومحاولة بلوغ النهائي، وبعدها يمكن الجلوس والحديث عن الانتقالات.

بوتشيتينو يقترب من إيطاليا

ذكرت "il messagero" أن مالك روما الجديد دان فريديكين يستهدف التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتدريب الفريق الموسم المقبل.

بوتشيتينو حالياً لا يدرب أي فريق منذ رحيله عن توتنهام الموسم الماضي، وارتبط بعدة أندية مثل نيوكاسل، يوفنتوس، وبرشلونة.

نابولي يرفض عرض سيتي لضم كوليبالي

ذكرت "لاجازيتا" أن نابولي متمسك بمبلغ 100 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع نجمه كاليدو كوليبالي إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

التقارير أوضحت أن سيتي عرض قرابة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز إضافية قد ترفع قيمة الصفقة، ولكن النادي الإيطالي رفض العرض.

مانشستر يصارع تشيلسي على تشيلويل

كشفت "ميرور" أن مانشستر يونايتد قرر الدخول في سباق التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي الإنجليزي بن تشيلويل.

لاعب ليستر سيتي مُطارد من قبل تشيلسي منذ مدة، وأوضحت الصحيفة أن البلوز يجب أن يتحركوا سريعاً لتأمين الصفقة بعد دخول يونايتد.

تحديد مواعيد كأس كاراباو

أعلنت "سكاي" أن بطولة كأس كاراباو ستنطلق في الخامس من سبتمبر المقبل، وستلعب الأدوار الأربعة الأولى بنفس الشهر.

وسيتم إلغاء نظام الذهاب والإياب في نصف النهائي، نفس الأمر فيما يخص الإعادات في كأس الاتحاد الإنجليزي، ويُلعب النهائي في الثامن والعشرين من فبراير 2021.