نشرة جول اليوم | أهداف مبابي الغائبة وكورونا يضرب بوتشيتينو

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية ليوم الجمعة الموافق الـ 15 من شهر يناير 2021.

إصابة بوتشيتينو بفيروس كورونا وخسارة رومام القاسية في ديربي العاصمة بالإضافة لإصابة نجم أتلتيكو مدريد ضمن أهم أخبار الكرة العالمية ليوم الجمعة الموافق الـ 15 من شهر يناير 2021.

بوتشيتينو: مبابي سيسجل قريبًا

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على ثقته في لاعبه كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي وفي قدرته على العودة للتسجيل قريبًا.

وقال بوتشيتينو: "أنا سعيد بأداء مبابي، فهو يقدم الكثير للفريق، ودائمًا ما نتوقع منه الكثير من الأشياء العظيمة، ومن المؤكد أنه سيعود للتسجيل قريبًا".

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نابولي يتفاوض مع مارسيليا بشأن مهاجمه

علم جول.كوم بوجود مفاوضات بين نابولي ومارسيليا بشأن اللاعب أركاديوش ميليك وانتقاله لصفوف النادي الفرنسي.

يأتي هذا في ظل استعداد مارسيليا لدفع ثمانية ملايين يورو مع بعض الإضافات للحصول على خدمات المهاجم بشكل فوري.

كورونا تضرب بوتشيتينو

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن إصابة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو بفيروس كورونا قبل مواجهة الفريق المقبلة ضد أنجيه.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي وأكد خلاله أن المدرب سيخضع للبروتوكول الصحي ولن يتواجد في المباراة المقبلة.

صلاح: أريد اللعب لـ 95 دقيقة، والإصابات أثرت على ليفربول!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن فترة غياب اللاعب ماريو هيرموسو نجم فريق أتلتيكو مدريد بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن غياب اللاعب سيكون لمدة أسبوعين، بعد خروجه من مواجهة إشبيلية التي فاز بها الفريق العاصمي بهدفين نظيفين.

روما يخسر بثلاثية في ديربي العاصمة

تعرض نادي روما للخسارة بثلاثة أهداف نظيفة أمام نظيره لاتسيو في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

اللقاء افتتح التسجيل فيه تشيرو إيموبيلي في الدقيقة الـ 14 وأضاف لويس ألبيرتو الهدفين الثاني والثالث في الدقائق الـ 23 والـ67.