نشرة جول اليوم | أزمة تهدد انطلاق الدوري الإسباني ونقل مقر قرعة الأبطال

أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم 9 سبتمبر

أزمة تهدد أولى مباريات الدوري الإسباني في موسمه الجديد، وتصريحات جاريث ساوثجيت حول أزمة فيل فودين وماسون جرينوود ضمن أبرز أخبار اليوم، 9 سبتمبر 2020.

أزمة في لقاء بيلباو وغرناطة بالدوري الإسباني

يهدد الاتحاد الإسباني بتأجيل انطلاق الليجا لموسم 2020-2021 وذلك برفضه إقامة مواجهة غرناطة وأتلتيك بيلباو يوم الجمعة المقبلة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإنّ الاتحاد يرفض إقامة أي لقاء يوم الجمعة، إلا أنّ الرابطة متمسكة بذلك مما قد يؤجل انطلاق المسابقة إلى يوم السبت 12 سبتمبر.

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ساوثجيت يخطط لمسامحة فودين وجرينوود

أكد جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أنّه قد يمنح فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، وماسون جرينوود، موهبة مانشستر يونايتد، فرصة جديدة مع الأسود الثلاثة.

وأشار إلى ضرورة إعادة بناء الثقة وعدم التشدد في معاقبة الثنائي والتركيز على تصحيح الأوضاع في المستقبل.

وكان فودين وجرينوود قد استُبعدا من منتخب إنجلترا بسبب انتهاء البرتوكول الخاص بالتعامل مع جائحة كورونا.

حارس ريال مدريد السابق يقترب من الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية أنّ ألفونسو أريولا، حارس باريس سان جيرمان الذي قضى الموسم الماضي معارًا إلى ريال مدريد، اقترب من فولهام.

وأشارت إلى أنّه اجتاز الفحص الطبي وسوف يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

نقل مقر قرعة دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنّه لن يجري قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021 في العاصمة اليونانية، أثينا، بسبب جائحة كورونا.

وسوف تتم القرعة في مدينة نيون السويسرية دون حضور ممثلين لباقي الأندية كما حدث في قرعة الأدوار الإقصائية للموسم المنصرم.

فليك: نسينا أمر الثلاثية ونستعد للموسم الجديد

أكد هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، أنّ الفريق حقق الأهداف التي يسعى لها بالتتويج بالثلاثية عن الموسم الماضي لكنّه الآن يفكر فيما قد يقدمه بالموسم الجديد.

وأكد أنّ الفريق لا يحتاج إلى تجديد الحوافز لأنّ بايرن ميونخ يقاتل دائمًا لأجل حصد كل البطولات.