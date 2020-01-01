نشرة جول | النني خليفة فييرا وخطة استكمال الموسم

ما جديد الكرة العالمية هذا الصباح؟

مباريات بدون جمهور وتأجيل بطولات وسيناريو استكمال الموسم في أهم أخبار الكرة الأوروبية لـ14 إبريل 2020

بايرن يرغب في استعادة بيتزارو

أكد المخضرم كلاويدو بيتزارو أن ناديه السابق بايرن ميونخ يرغب في استعادته بعد الاعتزال للعمل داخل النادي.

وقال بيتزارو عبر الحساب الرسمي لناديه الحالي فيردر بريمن: "بايرن يرغب في وجودي داخل النادي ولكنني حتى الآن لديّ مهمة مع بريمن وأرغب في اللعب، بعد الانتهاء قد نرى ما سيحدث".

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الدوري الألماني بدون جمهور

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ما زالت توابع فيروس كورونا مستمرة وهذه المرة في ألمانيا حيث من المتوقع استمرار المباريات بدون جمهور لفترة طويلة.

.رئيس أكاديمية العلوم في ألمانيا أكد أنه من غير المتوقع حضور الجماهير في المباريات بسبب فيروس كورونا حتى خريف عام 2021

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