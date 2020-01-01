نشرة جول | أرتيتا يتدخل لخفض الرواتب في أرسنال وبايرن ميونخ يطلب حكيمي

ما جديد الكرة العالمية هذا اليوم؟

الحديث عن أزمة الرواتب يلقي بظلاله على أندية العالم وخاصة انجلترا يوم 16 أبريل 2020.

تفاصيل رغبة بايرن ميونخ ضم حكيمي

عرض نادي بايرن ميونخ على أشرف حكيمي راتب سنوي يصل إلى 7 ملايين يورو للموافقة على ارتداء قميص البافاري.

التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة ريال مدريد في استعاد اللاعب المعار إلى بوروسيا دورتموند وتجديد عقده حتى 2025.

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أرتيتا يتدخل لحل أزمة الرواتب في أرسنال

ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، تدخل لإقناع اللاعبين بالموافقة على قرار الإدارة بخفض الرواتب.

التقارير الصحفية تشير إلى استجابة عدد من اللاعبين لكن القرار ليس نهائيًا.

أتلتيكو مدريد يخطط لضم مهاجم أرسنال

يحاول نادي أتلتيكو مدريد إتمام صفقة ألكسندر لاكازيت من أرسنال بعد فشل التعاقد مع إيدنسون كافاني من باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن الجانرز مستعد لبيع اللاعب.

الجمهور الألماني يرفض استكمال الدوري

بعد خطة الاتحاد الألماني لخوض المباريات دون حضور جماهيري، رفض الجمهور استكمال المنافسة.

ويشعر الجمهور بالقلق على أرواحهم ويرون أنّ الأفضل إما إلغاء المسابقة أو الانتظار حتى يصبح الأمر آمنا يسمح بالحضور.

نبيل بوطالب مطلوب خارج انجلترا

لاعب شالكه المعار إلى نيوكاسل يونايتد مطلوب في دوريات خارج انجلترا.

بحسب" سبورت بيلد" فإنّ أندية من الصين وروسيا والسعودية في مفاوضات مع الدولي الجزائري