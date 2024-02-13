النادي الكتالوني على صفيح ساخن..

أقار التعادل المفاجئ لبرشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني موجة من المشاعر السلبية بين أروقة النادي الكتالوني، وبات البعض يتحدث عن إمكانية عدم استمرار تشافي هيرنانديز مدربًا للبلوجرانا حتى نهاية الموسم!.

لكن تشافي لا يزال يحظى في هذا القرار الذي اتخذه (البقاء حتى نهاية الموسم) بدعم من رئيس النادي جوان لابورتا، ومديره الرياضي ديكو، وكل الأطراف ذات القرار في إدارة الفريق.

لكن على الرغم من ذلك، أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن رئيس النادي جوان لابورتا كان في حالة كبيرة من الغضب عقب التعادل مع غرناطة، وأخبر تشافي أن الأمور لا تسير على ما يرام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية بدورها، بأن لابورتا أخطر تشافي بأنه "لا يمكن لبرشلونة السقوط أكثر من ذلك!" وهو ما دفع البعض إلى الحديث تلويحًا عن احتمالية رحيل المدرب الإسباني عن برشلونة.

والتقى كل من تشافي وديكو صبيحة الإثنين، وتحدثاعن طبيعة الإخفاق، لكن ديكو أكد لتشافي أن البقاء حتى نهاية الموسم أمر مؤكد.

ووفقًا لـ"سبورت" فإن النادي في هذا القرار يطمح لعزل المنظومة الرياضية عما يحيط بها من توترات، رغبة في إنهاء الموسم بأقل الأضرار.