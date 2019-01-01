نشأت أكرم: المنطق قال كلمته في مباراة السعودية ولبنان

نجم منتخب العراق السابق نشأت أكرم يشيد بالمنتخب السعودي بعد الفوز على لبنان

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد نشأت أكرم نجم المنتخب العراقي السابق بأداء المنتخب السعودي بعد الفوز على منتخب لبنان بثنائية دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في إطار مباريات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الآسيوية المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

كأس آسيا 2019| السعودية تتأهل لثمن النهائي بالفوز على لبنان بثنائية

وقال نشأت أكرم في تصريحاته لقناة دبي الرياضية: "لقد حقق المنتخب السعودي المنطق اليوم بالانتصار على المنتخب اللبناني، الفريق السعودي كان الأفضل على كافة الأصعدة، فرديًا وجماعيًا، ونبارك للسعودية الفوز".

كما أضاف نجم المنتخب العراقي المتوج بكأس أمم آسيا عام 2007: "المنتخب السعودي أصبح أفضل بعد عودته من الكأس العالم، وهو قادر على تحقيق ما كان يطمح له في نسختي 2011، 2015".

يذكر أن المنتخب السعودي كان قد ضمن التأهل لدور الـ 16، وذلك بعد حصاده لست نقاط من جولتين.