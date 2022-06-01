نسر على حافة الخلاص .. هل يستحق السومة مقاعد الأهلي؟

السومة المعادلة الصعبة بالأهلي

عندما يبلغ النسر سن الأربعين من عمره، يقوم بنتف ريشه وكسر منقاره لكي يستبدلهم بريش جديد ومنقار قوي جديد، فهل يتمكن عمر السومة من العودة مجددًا إلى شبابه؟

إذا عدنا إلى الوراء قليلًا، وليكن للموسم الماضي، ستجد أي مدرب يقود فريق النادي الأهلي، يقوم وضع السوري عمر السومة أول لاعب في تشكيل الراقي، ثم يضع الـ10 لاعبين الآخرين، فلا مجال لعدم الاعتماد على العقيد مادام جاهزًا، ولكن الوضع الآن بدأ في التغير!

مؤخرًا الجهاز الفني لفريق الأهلي بدأ في عدم الاعتماد على السومة بشكل أساسي، بجانب مطالبات الجماهير بوضعه على مقاعد البدلاء، والاعتماد عليه كبديل إذا رأى المدرب أنه يحتاج له داخل الملعب.

بالتأكيد هي سنة الحياة، من الصعب أن يستمر أي لاعب في أعلى مستوياته حتى نهاية مشواره في الملاعب، وهو الأمر الذي دائمًا ما يُشكل صدمة لمحبي النجوم.

دعونا نتحدث عن الأمر بلغة الأرقام وبالواقعية، هل يستحق السومة أن يتواجد على مقاعد الأهلي الآن؟ وغيرها من الأمور التي تخص النجم السوري خلال السطور التالية..

ماذا قدم السومة الموسم الحالي والماضي؟

إذا قمنا بالحديث عن ما قدمه عمر السومة خلال الموسمين الماضي والحالي، لا شك بأنه أداء باهت ليس بالمستوى المعهود الذي دائمًا ما يقدمه رفقة الراقي من قبل.

قد يكون هناك أسبابًا أخرى وراء تراجع مستوى السومة، لعل أبرزها عدم وجود لاعبين يتمتعون بإمكانيات كبيرة تساعده على التهديف والتألق. عمر السومة في الموسم الماضي بالدوري السعودي للمحترفين 2020-2021 لعب 24 مباراة، بواقع 2083 دقيقة، سجل 12 هدفًا منهم 3 أهداف من ركلات جزاء، معدلات أهدافه هو تسجيل هدف كل 173.6 دقيقة.

سدد السومة الكرة على المرمى 40 مرة، ونسبة تصويباته الصحيحة 43%، وأرسل 3 عرضيات، بنسبة نجاح وصلت 30%، وصنع 3 أهداف، ومرر 24 كرة قد يصنع منها أهدافًا، وحصل على ركلة جزاء واحدة، ووقع في التسلل 8 مرات.

وأما عن الموسم الحالي، لعب حتى الآن السومة 23 مباراة، بواقع 1912 دقيقة، سجل 10 أهداف، منهم 5 أهداف من ركلات جزاء، ومعدل أهدافه هو هدف كل 191.2 دقيقة.

سدد عمر الكرة 31 مرة، بنسبة تسديدات ناجحة 39.7%، وأرسل عرضيتين بنسبة نجاح 25%، وصنع هدفين، ومرر 12 كرة من الممكن أن تصنع من أهدافًا، ووقع في التسلل 13 مرة.

ومن واقع تلك الإحصائيات، فإن عمر السومة يقدم موسمًا أقل من الذي قدمه الموسم الماضي، واللاعب أرقامه في تراجع واضح للجميع.

هل يستحق السومة الجلوس على مقاعد الأهلي؟

وضع الأهلي الآن لا يُحسد عليه، لأن الفريق يصارع الهبوط، بالرغم من وصولنا إلى الأمتار الأخير، حيث يتبقى للفريق مباراتين فقط ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والفارق بينه وبين مراكز الهبوط نقطة واحدة.

وفي تلك الوضعية، يقوم المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي بوضع السومة على مقاعد البدلاء، والأغرب أن جماهير الراقي تطالب هي الأخرى بوضعه خارج تشكيل الفريق.

الأهلي يحتاج الآن لكل نجومه من أجل الخروج من المأزق الذي يمر به، والابتعاد عن الهبوط وضمان البقاء في الدوري السعودي للمحترفين.

الغريب في الأمر أن السومة في آخر 5 مباريات له قدم مستوى رائع، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع هدفين، وهو الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام.

النجم السوري قدم مستوى رائع الفترة الماضية، ومع وضعه على مقاعد البدلاء في مباراة أبها لعب لمدة 21 دقيقة فقط، وبالرغم من ذلك كان مستواه إيجابيًا للغاية على المستوى الهجومي. وجلس أيضًا السومة كبديل في مباراة النصر التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولكن لم يتم الاعتماد عليه وظل حبيسًا لمقاعد البدلاء.

العقيد يمتلك خبرات كبيرة، وسيقدم كل ما لديه مع الأهلي خلال الفترة الحالية، ووضعه على مقاعد البدلاء في هذا التوقيت قد يكون القرار غير الصائب، في ظل احتياج الفريق لكل لاعبيه من أجل الخروج من تلك الوضعية الصعبة التي يمر بها.

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