"نستطيع المنافسة على صدارة الدوريات الأوروبية" .. ياسين بونو يكشف سر انتقاله للهلال

حارس المرمى يُعلق على سلسلة الانتصارات المتتالية كذلك

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أبدى ياسين بونو حارس مرمى الهلال سعادته البالغة بدخول فريقه موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما حطم الرقم الخاص بأطول سلسلة من الانتصارات المتتالية في كرة القدم، وذلك عقب تحقيقه انتصاره الـ28 على التوالي وكان ضد الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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بونو أكد أن الأمر لا يُصدق بالفعل، مضيفًا "الحقيقة أن الفريق يقوم بشيء كبير هذا الموسم، وتلك هي طريقتنا لترك بصمتنا، ولحسن الحظ أننا استطعنا فعل ذلك".

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أضاف "الرقم يجعل النادي أكبر بالتأكيد، لكننا بالفعل نادٍ كبير جدًا ومع هذا الرقم فقد وضعنا أنفسنا على خريطة كرة القدم العالمية أكثر وأكثر ونحن سعداء بذلك، الهلال بما يمتلكه من لاعبيه كبار يستطيع المنافسة على صدارة الدوريات الأوروبية الكبرى".

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حارس المرمى المغربي كشف سر انتقاله من إشبيلة للهلال بداية الموسم الجاري، قائلًا "عندما غادرت أوروبا أردت خوض تحديات جديدة في مسيرتي، وكنت أعرف أن الهلال نادٍ طموح يُقاتل دومًا للفوز بالبطولات".

يُشار إلى أن بونو حظي بمسيرة ممتازة مع فريقه الإسباني وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى عدد من الأندية على رأسها ريال مدريد.

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