نستحق اللقب وريال مدريد لا يموت.. ثقة كبيرة لدى عشاق الملكي قبل النهائي!

ثقة قد تكون خادعة قبل مواجهة النهائي

حالة إيجابية كبيرة موجودة لدى عشاق ريال مدريد في ساحة "منطقة المشجعين" بباريس، قبل لقاء فريقهم المرتقب الليلة.

حيث يستعد الملكي لمواجهة نارية ضد ليفربول على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقامت صحيفة "ماركا" الإسبانية بالدخول إلى تلك الساحة لسؤال أنصار ريال مدريد عن توقعاتهم قبل اللقاء التاريخي بالنسبة لفريقهم ضد الريدز.

ماذا قال عشاق ريال مدريد؟

قال أحد الأنصار: "إذا لم يكن لدى المدريديستا ثقة بعد فوزه 13 مرة بدوري أبطال أوروبا، فمن سيحصل عليها؟".

وأردف مشجع آخر: "لويس إنريكي قال ذلك بالفعل، مدريد تستحق دوري أبطال أوروبا، لن يكون من المنطقي عدم الفوز بها بعد وصولنا إلى النهائي".

تلك الحالة الإيجابية تأتي بعد تأهل الملكي عدة مرات بعد قلب الطاولة على المنافس، وهو ما جعل أنصاره في حالة ثقة كبيرة.

حيث أوضح أحد عشاق الملكي: "رأيت الجميع يخسر في التصفيات، خاصةً باريس سان جيرمان، ولكن هذا مدريد، لا يموت".

ماذا عن مواجهة الليلة؟

يستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول مساء اليوم على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة باريس، في لقاء مرتقب من جميع أنصار كرة القدم حول العالم.

المواجهة ستكون الثالثة بين الريدز والملكي في نهائي الأبطال، حيث سبق وأن فاز الفريق الإنجليزي على نظيره الإسباني في عام 1981، قبل أن يرد له نادي العاصمة الصفعة في عام 2018.