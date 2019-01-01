نزونزي: شخصية روما تظهر في الأوقات الصعبة

النجم الفرنسي ستيفان نزونزي لاعب فريق روما يؤكد على سعادته بالمستوى الذي يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة ويشدد على ضرورة الفوز أمام لاتسيو في الديربي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الفرنسي ستيفان نزونزي نجم فريق روما الإيطالي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه أمام فروسينوني قبل أيام.

جاء هذا في تصريحات لقناة النادي التلفزيونية وأكد خلالها أن الفريق يريد أن يستمر في المنافسة وتحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

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وقال نزونزي: "المباراة ضد فروسينوني تينا كانت هامة للغاية بالنسبة لنا، لقد سجلنا في الدقيقة الاخيرة وهو ما يظهر الشخصية القوية التي نتمتع بها هذا الموسم".

وأضاف: "نحن لا نستسلم أبدًا، ونقاتل على كل شيء حتى اللحظة الأخيرة لذلك نعتبر أنفسنا تحسنا في الوقت الحالي عما كنا عليه سابقًا".

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وعن الديربي ضد لاتسيو: "هي مباراة تأتي بأجواء كبيرة ورائعة، مثل كل الديربيات، لكن ذلك الديربي تحديدًا يحمل أهمية خاصة بالنسبة لنا".

واختتم تصريحاته: "نحن نريد أن نحقق الفوز من أجل أن نجعل الجماهير سعيدة، مباراة الذهاب كانت جيدة لكنها لم تكن سهلة على الاطلاق، ولن تكون كذلك هذه المرة، نحن مستعدون للقتال".