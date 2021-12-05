فيديو | نزهة لتسجيل هدف .. فضيحة تلاعب تهز كولومبيا

انضم خوان كوادرادو جناح نادي يوفنتوس الإيطالي إلى اللاعبين الكولومبيين الذين انتقدوا فوز يونيون ماجدالينا بالتأهل إلى دوري الدرجة الأولى الكولومبي، بعد هدف مشكوك فيه للغاية.

ماذا حدث؟

يونيون ماجدالينا كان يزور لانيروس يوم السبت في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية الكولومبي، وتأخر بنتيجة 1-0 حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، عندما سجل هدفين في دقيقتين.

وفي الهدف الثاني تحديدًا، ابتعد لاعبو لانيروس عن منافسيهم، وبدا أنهم سمحوا لهم بالتسجيل.

أحد مدافعي لانيروس سمح لمهاجم ماجدالينا بالمرور منه في منطقة الجزاء، ولم يحاول إيقافه، قبل أن يكمل المهاجم طريقه، فيما قام حارس المرمى بالابتعاد أيضًا وترك شباكه غير محمية.

In 🇨🇴Colombia, Union Magdalena won promotion to the top flight with this last minute goal. 🤔pic.twitter.com/b9TAhnYmpe — Sam Street (@samstreetwrites) December 4, 2021

ماذا قال كوادرادو؟

جناح يوفنتوس عبر عن استيائه مما حدث عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، واصفًا الهدف بأنه "عدم احترام".

فيما رد ماثيوس أوريبي لاعب بورتو البرتغالي، ليؤكد بأن مثل هذا الهدف يعتبر "إحراج لكرة القدم الكولومبية.

ما هي ردود الفعل الأخرى على تلك المباراة؟

لم يستجب أي من الناديين على الفور لطلبات التعليق، على الرغم من أن ماجدالينا كتب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "النتيجة لأولئك الذين يؤمنون أن أي شيء ممكن".

فيما طالب اتحاد لاعبي كرة القدم الكولومبيين بفتح تحقيق في النتيجة، بعد أن صعد ماجدالينا على حساب فورتاليزا الذي خسر 2-1 على أرضه أمام بوجوتا.

وجاء في بيان اتحاد اللاعبين المحترفين: "بالنظر إلى حالة الشك التي تولدت عن نتيجة المباراة بين ماجدالينا ولانيروس، نطلب من اللجنة التأديبية إجراء تحقيق صارم في أقرب وقت ممكن".

أما نيلسون فلوريز مدرب فورتاليزا فقد انهار بالبكاء في المؤتمر الصحفي بعد مباراة فريقه، وبينما اعترف بأن لاعبيه لم يؤدوا واجبهم بالفوز، تعجب من تلك النتيجة.

وقال: "لا أخجل من البكاء لأنني أشعر بالسرقة، يمكن أن نخسر، ولكن ليس بتلك الطريقة".

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