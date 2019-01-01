نزلة برد تبعد جنش وأحداد عن تدريبات الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حصل الثنائي محمود عبدالرحيم جنش وحميد أحداد، لاعبا الزمالك، على راحة من مران الزمالك مؤخرًا خلال الاستعدادات للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، يوم 19 مايو الجاري خارج الديار.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن جنش وأحداد حصلا على راحة من تدريبات الزمالك الجماعية بسبب نزلة البرد التي لحقت بهما مؤخرًا.

ويغيب جنش عن مواجهة نهضة بركان في الذهاب بسبب حصوله على بطاقة حمراء في إياب دور نصف النهائي أمام النجم الساحلي التونسي.

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وتقام مواجهة الإياب في نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان يوم 26 مايو الجاري، على ملعب "برج العرب".