ندومبيلي يرحب بالانتقال إلى توتنهام

طلب كبير على متوسط الميدان الفرنسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب تانجوي ندومبيلي، متوسط ميدان ليون، بالشائعات التي ربطته بالانتقال إلى صفوف توتنهام خلال الانقالات الصيفية الجارية.

ندومبيلي لفت الأنظار الموسم الماضي مع ليون، وأصبح محط اهتمام عديد الأندية مثل ريال مدريد، سبيرز، يوفنتوس، وبي إس جي.

وقال ندومبيلي مع "تيليفوت": "توتنهام فريق كبير وعظيم، فريق بلغ نهائي دوري الأبطال وحل رابعاً في مسابقة البريميرليج".

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وأكمل: "من لا يحب أن يلعب في تلك الظروف ومع فريق مثل ذلك، أي لاعب سيكون مهتماً".

وفتح جون ميشيل أولاس، رئيس ليون، الباب للأندية المهتمة بخدمات ندومبيلي للتقدم بعروضها لضم الدولي الفرنسي.

ندومبيلي شارك مؤخراً مع المنتخب الفرنسي في لقاءات تصفيات أمم أوروبا 2020.