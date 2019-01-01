نحم ليفربول السابق يشيد بعمل كلوب ويؤكد أحقيته بلقب البريميرليج هذا الموسم

جرايم سونيس يؤكد أحقية ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي هذا الموسم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نجم الكرة الأسكتلندية ونادي ليفربول سابقًا جرايم سونيس حول الريدز والأداء الذي يقدمونه هذا الموسم، حيث أشاد بالعمل الذي يقدمه الفريق والمدرب يورجن كلوب.

وكان ساينس قد توقع تقديم ليفربول لموسم كبير قبل انطلاق هذا الموسم، كما أشار إلى إمكانية تحقيق لقب البريميرليج الغائب عن خزائن الفريق.

وحول ما يقدمه ليفربول هذا الموسم، قال ساينس: "ما يقدمه الفريق رفقة يورجن كلوب هذا الموسم شيء رائع حقًا، لقد بات ليفربول أقوى المرشحين لنيل لقب الدوري هذا الموسم.

وأضاف: "لا أرى أن هناك فريقًا في إنجلترا يستحق لقب البريميرليج هذا الموسم أو يستحق الحصول على ما حصل عليه ليفربول هذا الموسم"

وتابع: "الفريق مر بفترات شك كثيرة لكنه نجح في استعادة قوته والمنافسة مرة أخرى، أتمنى حصولهم على اللقب في نهاية الموسم لأنهم عملوا كثيرًا من أجله"

يذكر أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الأخيرة.