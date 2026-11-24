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دعم تيبو كورتوا فينيسيوس جونيور لاستعادة أفضل مستوياته، بينما يسعى ريال مدريد للفوز بالألقاب في الدوري الإسباني وأوروبا. ورغم إقراره بأن هذا الموسم كان أصعب على اللاعب، أشار الحارس إلى علامات مشجعة قبل مواجهة آيندهوفن.

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كورتوا يدعم فينيسيوس جونيور للتألق

أعرب تيبو كورتوا عن دعمه الكامل لفينيسيوس جونيور قبل مواجهة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا على ملعب برنابيو. وقال كورتوا لوسائل الإعلام إن الفريق يساند كل لاعب، وأشاد بقدرة فينيسيوس على نقد نفسه والتزامه بالعمل الجاد.

وقال كورتوا: «ندعم بعضنا بعضًا جميعًا. سنساعد أي لاعب. لا يعني ذلك أننا بحاجة إلى أن نكون أقرب إليه، لأنني أعتقد أنه شاب سعيد، ينتقد نفسه ويعرف أن عليه العمل بجد».

الحرية والثقة مفتاح تألق فينيسيوس

أقر كورتوا بأن هذا الموسم شهد تحديات أصعب، لكنه رأى أن تألق فينيسيوس بدأ يعود مؤخرًا، إلى جانب الثقة التي اكتسبها من التسجيل مع البرازيل. ويرى كورتوا أن منح فينيسيوس حرية اللعب بالكرة يُظهر أفضل ما لديه.

وقال كورتوا: «في النهاية، المسيرة طويلة؛ لا يمكنك أن تكون بمستوى 9 أو 10 في كل موسم. الوحيدان اللذان أعرفهما وحققا ذلك هما ميسي وكريستيانو. ربما يكون هذا العام أصعب قليلًا عليه، لكنني رأيته في المباراة الماضية يستعيد تألقه ويلعب جيدًا». وأضاف: «الأهداف مع البرازيل تمنحه أيضًا مزيدًا من الثقة. أعتقد أنه بحاجة إلى اللعب بحرية والاستمتاع بكرة القدم. عندما يستمتع بالكرة، يلعب بشكل أفضل».

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ريال مدريد يستهدف أربعة ألقاب

شدد كورتوا على أن ريال مدريد يحتاج إلى فينيسيوس في أفضل حالاته، بينما يسعى للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني. وبعد موسمين من دون لقب، أعرب عن ثقته فيما يستطيع المهاجم تقديمه.

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وقال كورتوا: «إذا أردنا المنافسة على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، فنحن بحاجة إلى أفضل نسخة من فيني. وأنا واثق من أننا نملكها».

أسبوع حافل بالمباريات على ملعب برنابيو

يخوض ريال مدريد مواجهة آيندهوفن في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وفي رصيده 12 نقطة من أربع مباريات، بعدما فاز بجميع مبارياته على أرضه هذا الموسم.

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وبعد مواجهة آيندهوفن الأوروبية، يستضيف فريق جوزيه مورينيو ألافيس على ملعب برنابيو يوم السبت.