نجيب: مواجهة الزمالك لها حسابات أخرى

مدافع الأهلي يؤكد على أهمية مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري نهاية هذا الشهر

أكد محمد نجيب مدافع الأهلي، أن مواجهة القمة القادمة أمام الزمالك ستكون في غاية الصعوبة، لحاجة الفريق لتحقيق الفوز.

الأهلي يلعب ضد غريمه التقليدي في 30 مارس الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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نجيب قال في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه:"الفوز على الزمالك يعتبر في مثابة الست نقاط، لأن الأهلي سيربح 3 ومنافسه الرئيسي سيخسر مثلها".

وأضاف:"الانتصار يصب في مصلحة الفريق لسعي الجميع نحو الوصول لقمة الدوري وإحكام السيطرة عليها".

وعن حظوظ الأهلي في الفوز:"المباراة لها حسابات خاصة، لا تعترف سوى بالحالة الفنية والمعنوية للاعبين وكذلك عامل التوفيق".

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وتابع:"نمتلك مجموعة لديها الخبرة الكافية للتعامل مع ظروف اللقاء للفوز والاقتراب من قمة الدوري".

نجيب تطرق أيضاً عن تأهل فريقه لمراحل إقصاء المغلوب في دوري أبطال إفريقيا مستكملاً:"لم أشك لحظة واحدة في التأهل لربع النهائي، لم تكن المرة الأولى التي نواجه فيها تلك الظروف الصعبة بدور المجموعات، تخطيناها بنجاح في العديد من البطولات السابقة".

يذكر أن الأهلي يلاقي الزمالك وهو في المركز الثاني بجدول الدوري بـ51 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك المتصدر، مع الأخذ في الاعتبار بامتلاك الفريق الأبيض مباراة إضافية ليتساوى مع عدد مشاركات نظيره الأحمر..