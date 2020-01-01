نجوم وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد يتصدرون ترشيحات لاعب الشهر

تألق كبير للفريقين منذ عودة المسابقات

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل عن شهر يونيو، والتي شهدت تواجد ثنائي من مانشستر يونايتد ولاعبين من وولفرهامبتون.

الدوري الإنجليزي عاد في الشهر الماضي بعد طول توقف بسبب فيروس كورونا، وشهد حسم ليفربول رسمياً للقب بعد طول غياب.

وضمت القائمة ثنائي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش وأنتوني مارسيال بعد التألق الكبير لهما وقيادتهما الفريق لدخول سباق المربع الذهبي.

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أيضاً تواجد مدافع وولفز كونور كودي ومهاجمه رؤول خيمينيز في ظل استمرار انتصارات الثعالب والمنافسة على مقعد مؤهل لدوري الأبطال.

آلان سان ماكسيم، مهاجم نيوكاسل الفرنسي، وداني إنجز، هداف ساوثامبتون، تواجدا كذلك بفضل السجل التهديفي المميز لكلاهما منذ استئناف المسابقة.

Who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month?



🐺 Coady

🔴 Fernandes

🔴⚪️ Ings

🐺 Jimenez

🔴 Martial

⚪️⚫️ Saint-Maximin



🗳 Cast your vote 👉 https://t.co/yUl4oMLIlC#PLAwards pic.twitter.com/21mmK17bgg — (@premierleague) July 3, 2020

أما على صعيد المدربين، فضمت القائمة فرانك لامبارد عن تشيلسي، أولي جونار سولشاير من مانشستر يونايتد، نونو سانتو ممثلاً عن وولفز، وستيف بروس مع نيوكاسل.

👔 Steve Bruce

👔 Nuno Espirito Santo

👔 Frank Lampard

👔 Ole Gunnar Solskjaer



Vote for your @BarclaysFooty Manager of the Month ▶️ https://t.co/YPCcOzTfia#PLAwards pic.twitter.com/3PkJTXpCDc — Premier League (@premierleague) July 3, 2020

ويدخل البريميرليج في الأيام المقبلة مراحل الحسم فيما يخص مراكز دوري الأبطال، والهابطين في ظل اشتداد الصراع بين عدة أندية.