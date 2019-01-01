نجوم ساوثامبتون يتبرعون برواتبهم عقب فضيحة ليستر سيتي

نجوم فريق ساوثامبتون والجهاز الفني يقررون التبرع برواتبهم عقب الخسارة الفادحة من ليستر سيتي بتسعة أهداف نظيفة.

قرر نجوم فريق ساوثامبتون وكل أعضاء الفريق الأول بالنادي الإنجليزي التبرع براتب يوم واحد من رواتبهم لصالح مؤسسة النادي الخيرية.

جاء هذا بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للفريق في بيان رسمي نشره قبل قليل وأكد من خلاله أن رواتب يوم الجمعة الماضية ستذهب لصالح مؤسسة "سانتس" التابعة للنادي.

وكتب النادي في البيان: "أعلن نجوم الفريق الأول بالإضافة للطاقم الإداري عن التبرع براتب يوم الجمعة لصالح مؤسسة سانتس".

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وأضاف: "المجموعة قررت أن تتخذ خطوة حقيقية بالتبرع براتب ذلك اليوم الذي خضنا فيه المباراة أمام ليستر سيتي من أجل مساعدة الأعمال الكبيرة التي تقوم بها المؤسسة الخيرية".

وكان فريق ساوثامبتون قد تعرض لخسارة قاسية من نظيره ليستر سيتي بتسعة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي وهي أكبر هزيمة يتعرض لها أي فريق على أرضه بتاريخ البطولة.

جدير بالذكر أن ساوثامبتون سيواجه نظيره مانشستر سيتي مساء الغد الثلاثاء في مباراة بكأس الرابطة ثم سيخرج لمواجهتهم في الدوري السبت المقبل.