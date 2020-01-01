نجوم ريال مدريد يتبرعون للنادي لحل الأزمة المالية

المزيد من التنازلات في النادي الإسباني بعد خفض الرواتب

قرر لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني، التخلي عن مكافآت الموسم الماضي، لمساعدة النادي من أجل عبور أزمة كورونا.

ريال حصل على بطولة كأس السوبر الإسباني بمنتصف الموسم الماضي، قبل النجاح في الفوز ببطولة الدوري بعد منافسة شرسة مع برشلونة.

الموسم شهد العديد من التقلبات، بسبب أزمة كورونا التي أوقفت النشاط في شهر مارس، مما نتج عنه خسائر مالية فادحة لكل الأندية في أوروبا.

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صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن نجوم ريال قرروا التخلي عن مليون يورو لكل منهم لمساعدة النادي على تخطي الأزمة.

ويأتي ذلك بعدما كان من المفترض حصول كل لاعب على 700 ألف يورو بعد الفوز بالدوري، و300 ألف يورو عقب انتزاع لقب السوبر.

الخطوة ليست الأولى للتخلص من هذه المشكلة، حيث سبق أن وافق نجوم النادي الإسباني على خفض جميع الرواتب بنسبة 10%.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد، لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الآن في سوق الانتقالات، وذلك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها، بل يحاول التخلص من بعض لاعبيه، بعد انتقال جاريث بيل لتوتنهام وخاميس رودريجيز إلى إيفرتون.