نجوم تشيلسي يخططون لفسخ عقودهم بعد التطورات الأخيرة!

كشفت تقارير صحفية أن نجوم نادي تشيلسي يخططون لفسخ عقودهم مع ناديهم حال استمرت الأوضاع الحالية المحيطة به.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن الأسوأ قد يحدث قريبًا لو ظلت العقوبات الموقعة على المالك رومان أبراموفيتش.

وأوضحت الصحيفة أن نجوم الفريق بدأوا في استكشاف طرق الخروج من النادي خلال الفترة المقبلة، بأي شكل ممكن.

وأكدت أن عدد من المحامين صرحوا للصحيفة أن مجموعة من وكلاء اللاعبين تواصلوا معهم لدراسة موقفهم القانوني.

الأمور ستكون شبه محسومة لو فشل تشيلسي في تسديد رواتب نجومه لمدة شهرين، حيث يحق لهم فسخ العقود.

يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه تجميد أرصدة النادي في أحد البنوك الإنجليزية الكبيرة، ومن المتوقع أن يتم تكرار الأمر مع بنوك أخرى.

جدير بالذكر أن الساعات الماضية كانت قد شهدت الكثير من التطورات في أزمة تشيلسي، حيث انسحبت مجموعة كبيرة من الرعاة.