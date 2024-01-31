نجوم الرياض .. ملخص الجولة 20 من دوري 1FF

ما هي نتائج الجولة الـ20 مع بقاء جولتين فقط على النهاية؟

استضاف نجوم الرياض - على أرضه - إف سي أنجيلينوس، على ملعب الواحة، ضمن الجولة الـ20.

في الجولة الماضية (الـ19)، حقق النجوم الفوز أمام طوكيو، وهو ما ساهم في ارتقائهم للمراكز الستة الأولى الحاسمة، أما منافسه هذه الجولة (أنجلينوس) فدخل الجولة الـ20 محتلًا المركز الخامس، لكن بمعنويات منخفضة، إذ لم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات له.

وافتتح النجوم المباراة بطريقة مثالية، إذ نجحوا في التقدم في الدقيقة الثانية، عن طريق بدر عبدالله، بعد تمريرة من أليكس أكينو داخل منطقة الجزاء، استدار بعدها لمواجهة المرمى وسدد كرة قوية في شباك الحارس مالك كليمنت.

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لكن عاد الضيوف قبل نهاية الشوط الأول بهدف رائع من ماتيو موراليس، إذ سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، لتخترق شباك الحارس عادل سالم.

ومع مرور أول عشر دقائق من الشوط الثاني، أعاد الرياض تقدمه، عن طريق أكينو، الذي راوغ دفاعات الخصم على حدود منطقة الـ18 ثم سدد كرة قوية، ارتطمت بالعارضة ثم سقطت فوق خط المرمى، واحتسبه الحكم هدفًا صحيحًا، إذ تخطت الكرة بكامل هيئتها خط المرمى.

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وبالانتقال للحديث عن بقية المباريات، واجه صاحب المركز الثالث "باليرمو"، صاحب المركز الرابع "مانهاتم"، في مباراة تفوق بها الفريق الأمريكي بنتيجة 3-1، بفضل أهداف ديل راموس "هدفين" وإسحاق كارتر، أما عن هدف الفريق الأرجنتيني فجاء عن طريق ضربة جزاء.

بينما خسر شباب طوكيو - على أرضه - أمام نايجا يونايتد بهدف نظيف، سجله تشارلز أوجودي في الوقت المحتسب بدل من الضائع بالشوط الأول.

فيما تعادل بوندي إف سي أمام إنتر نوسانتارا (2-2)، إذ تقدم الثاني أولًا بهدفي سيجارا بيرو وباس هولسينك في الدقيقتين 5 و54 على التوالي، بينما قلص تشارلي بيكر جونز الفارق في الدقيقة 88، قبل أن يخطف بارفيه أتانجانا التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأخيرًا سحق بنجالورو فينيكس، جنوب لندن يونايتد بنتيجة 4-0 في الهند، بينما فاز برازيل أمازونيا أمام باريس سانت دينيس (2-0).

بهذه النتائج، يرتقي نجوم الرياض فوق أمازونيا مباشرةً، حيث مراكز التصفيات، مع بقاء جولتين فقط على نهاية الموسم.