نجوم الرياضة ينعون ضحايا قطار محطة مصر بالقاهرة
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية، على نعي حادثة قطار محطة مصر بالقاهرة، والتي وقعت صباح اليوم الأربعاء، وسط العاصمة المصرية.
وتسبب أحد الجرارات في نشوب حريق هائل داخل محطة القطارات بالقاهرة، الأمر الذي أدى إلى مصرع ما يزيد عن 26 شخصًا، وإصابة 40 آخرين، وفقًا للتليفزيون المصري.
بعض نجوم الرياضة، قاموا بنعي حادثة القطار، وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين.
رحم الله شهداء حادث محطة مصر وربنا يصبر ذويهم وتمنايتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحي والمصابين— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 27, 2019
وربنا يحفظ مصر من كل سوء
February 27, 2019
رحم الله شهداء حادث محطه مصر ربنا يتغمدهم برحمته ويصبر ذويهم— Ahmed Fathi (@AhmedFathi) February 27, 2019
لا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله شهداء حادث محطة مصر. اللهم احفظنا من كل شر و سوء— Abdalla El Said (@elsaid) February 27, 2019
رحم الله شهداء قطار محطه مصر و صبر اهاليهم و دعواتنا للجرحي و المصابين بالشفاء العاجل #محطة_رمسيس pic.twitter.com/pS4Xo9aQfc— Ayman Ashraf (@aymanashraf) February 27, 2019
خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين...— Mohamed Salah (@MoSalah) February 27, 2019
رحم الله شهداء قطار محطه مصر و صبر اهاليهم و دعواتنا للجرحي و المصابين بالشفاء العاجل باذن الله 🙏🏾— Ahmed hegazi (@Hegazi) February 27, 2019
يارب رحمتك إن لله وإن إليه لراجعون اللهم ان نسألك لطفك وعفوك ومغفرتك يارب ارحمهم واجعلهم في الجنة pic.twitter.com/41sidGQTOi— Saad Samir (@SSamir) February 27, 2019
الأهلي ينعى ضحايا قطار محطة مصر ..ويتمنى الشفاء للمصابين pic.twitter.com/XQ7AtP5Ti3— Al Ahly SC (@AlAhly) February 27, 2019