نجوم الرياضة ينعون ضحايا قطار محطة مصر بالقاهرة

حادث مفجع في العاصمة المصرية القاهرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية، على نعي حادثة قطار محطة مصر بالقاهرة، والتي وقعت صباح اليوم الأربعاء، وسط العاصمة المصرية.

وتسبب أحد الجرارات في نشوب حريق هائل داخل محطة القطارات بالقاهرة، الأمر الذي أدى إلى مصرع ما يزيد عن 26 شخصًا، وإصابة 40 آخرين، وفقًا للتليفزيون المصري.

بعض نجوم الرياضة، قاموا بنعي حادثة القطار، وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين.

رحم الله شهداء حادث محطة مصر وربنا يصبر ذويهم وتمنايتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحي والمصابين

وربنا يحفظ مصر من كل سوء — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 27, 2019

رحم الله شهداء حادث محطه مصر ربنا يتغمدهم برحمته ويصبر ذويهم — Ahmed Fathi (@AhmedFathi) February 27, 2019

لا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله شهداء حادث محطة مصر. اللهم احفظنا من كل شر و سوء — Abdalla El Said (@elsaid) February 27, 2019

رحم الله شهداء قطار محطه مصر و صبر اهاليهم و دعواتنا للجرحي و المصابين بالشفاء العاجل #محطة_رمسيس pic.twitter.com/pS4Xo9aQfc — Ayman Ashraf (@aymanashraf) February 27, 2019

خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين... — Mohamed Salah (@MoSalah) February 27, 2019

رحم الله شهداء قطار محطه مصر و صبر اهاليهم و دعواتنا للجرحي و المصابين بالشفاء العاجل باذن الله 🙏🏾 — Ahmed hegazi (@Hegazi) February 27, 2019

يارب رحمتك إن لله وإن إليه لراجعون اللهم ان نسألك لطفك وعفوك ومغفرتك يارب ارحمهم واجعلهم في الجنة pic.twitter.com/41sidGQTOi — Saad Samir (@SSamir) February 27, 2019