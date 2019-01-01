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نجوم الرياضة ينعون ضحايا قطار محطة مصر بالقاهرة

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حادث مفجع في العاصمة المصرية القاهرة

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية، على نعي حادثة قطار محطة مصر بالقاهرة، والتي وقعت صباح اليوم الأربعاء، وسط العاصمة المصرية.

وتسبب أحد الجرارات في نشوب حريق هائل داخل محطة القطارات بالقاهرة، الأمر الذي أدى إلى مصرع ما يزيد عن 26 شخصًا، وإصابة 40 آخرين، وفقًا للتليفزيون المصري.

بعض نجوم الرياضة، قاموا بنعي حادثة القطار، وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين.

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