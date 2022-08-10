"نجومية ماجد عبد الله صنعها السلومي!"

الإعلامي النصراوي يصر على تعميق خلافه مع كل ما هو نصراوي

ماجد عبد الله الشغل الشاغل للإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي في كل يوم وليلة مؤخرًا، إذ يصر على التقليل من أسطورة النصر والكرة السعودية دون أي مناسبة، نظرًا للخلاف القديم بين الثنائي.

مقارنات كثيرة يقحم بها الإعلامي اسم ماجد دون أي مناسبة، تارةً بين المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، وتارةً بين المهاجم المحلي فراس البريكان، وفي كل مرة يتفوق منافس عبد الله هو المنتصر.

وترجع هذه المقارنات إلى اختلاف في وجهات النظر قديم بين الثنائي، إذ انتقد ماجد طريقة إدارة الصرامي للمركز الإعلامي للنصر، خلال فترة عمله متحدثًا رسميًا للعالمي.

"نجومية ماجد صنعها السلومي"

إن كان يبرر الصرامي ترجيحه لحمد الله على ماجد، لأسباب فنية، وأنه مجرد رأي فني فقط، فإنه يبدو أن الإعلامي النصراوي غير مقتنع بالأساس بالأسطورة النصراوية أو أنه يحاول تصدير ذلك، لاستفزاز ماجد، الذي يتجاهل الرد عليه نهائيًا.

الصرامي يرى أن تألق ماجد عبد الله في مواجهات ديربي الرياض أمام الهلال، لم يكن لإمكانياته، إنما بسبب ضعف حارس الزعيم وقتها صالح السلومي.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل تعلم بأن نجومية ماجد في مباريات الديربي صنعتها ضعف إمكانيات السلومي؟!".

الصرامي وخلاف مع جمهور النصر:

بالطبع حملت تغريدة الصرامي تحتها تعليقات جمهور العالمي، الذي وجه هجومًا حادًا للمتحدث السابق باسم ناديه.

لكن ماجد ليس هو فقط حلقة الخلاف بين الصرامي وجمهور النصر، إذ أن آراء الإعلامي في الفترة الأخيرة، تأتي جميعها منتقدة للعالمي وكل من ينتمي إليه.

أبرز قضية وقف بها الصرامي ضد النصر هي الشكوى التي قدمها العالمي ضد نادي الاتحاد وعبد الرزاق حمد الله، إذ يدافع الإعلامي بقوة عن سلامة موقف العميد، بعد اتهامات النادي العاصمي له بمفاوضة المهاجم المغربي خلال فترة سريان عقده.

كذلك ينتقد الصرامي عمل إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، وتحركاتها خلال الميركاتو الصيفي الحالي.