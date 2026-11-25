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يستعد نجولو كانتي لعودة عاطفية إلى ستامفورد بريدج مساء الأربعاء، حين يواجه فنربخشه فريق شاختار دونيتسك في لندن. ورغم اعتراف أسطورة تشيلسي بأن بيته السابق لا يزال يحتل مكانة خاصة، فإنه يؤكد أن العواطف يجب أن تنتظر، مشيدًا بالجماهير التركية التي قطعت الرحلة إلى إنجلترا.

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كانتي يعود إلى ستامفورد بريدج رفقة فنربخشه

يطأ كانتي أرضية ستامفورد بريدج مجددًا مساء الأربعاء، لكنه لن يواجه تشيلسي هذه المرة، إذ يخوض لاعب الوسط المباراة مع فنربخشة أمام شاختار دونيتسك في مواجهة حاسمة تحتضنها لندن.

ويخوض الفريق الأوكراني مبارياته على أرضه في ملعب تشيلسي بموجب اتفاق بين الناديين عقب انتقاله . ويمهد هذا الترتيب لعودة مؤثرة لكانتي، الذي أصبح أحد أساطير العصر الحديث خلال مسيرته في غرب لندن. وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أقر بطل كأس العالم 2018 بأن العودة إلى ملعبه السابق تحمل ثقلًا عاطفيًا واضحًا.

العواطف تتراجع إلى المرتبة الثانية لدى كانتي

ورغم ارتباطه العميق بتشيلسي، أوضح كانتي أن الحنين لن يشتت تركيزه بمجرد انطلاق صافرة البداية، فمع وجود بطاقة التأهل على المحك، ينصب اهتمامه الكامل على تحقيق الفوز لفنربخشة.

«تشيلسي وستامفورد بريدج لهما مكانة خاصة جدًا بالنسبة لي، لكننا الآن نركز على المباراة»، هكذا أوضح كانتي في تصريحات نقلها موقع Football365. وأضاف: «التواجد هنا يمنحني شعورًا خاصًا، لكن ذلك يأتي في المرتبة الثانية حاليًا. الأهم اليوم هو الفوز والتأهل. آمل أن نصنع ذكرى رائعة جديدة بعد المباراة».

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كانتي مندهش من الحضور الجماهيري لفنربخشه

كما حرص على الإشادة بجماهير فنربخشه التي سافرت إلى إنجلترا بأعداد كبيرة لمساندة فريقها، إذ فاجأ الحجم الهائل للجماهير الزائرة في العاصمة الإنجليزية لاعب الوسط المخضرم، الذي يرى أن دعمها الصاخب سيمنح الفريق دفعة كبيرة أمام شاختار دونيتسك.

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وتابع كانتي: «فنربخشه نادٍ يريد الفوز دائمًا، هذا في جيناته. بصراحة، لم أتوقع رؤية هذا العدد الكبير من المشجعين في لندن، لكن ذلك سيكون مصدر قوة كبيرة لنا».

بطاقة التأهل على المحك في غرب لندن

بات كل شيء الآن مرهونًا بمواجهة مساء الأربعاء في ستامفورد بريدج. وبالنسبة لكانتي، تمثل المناسبة فرصة نادرة لكتابة فصل جديد في ملعب حقق فيه نجاحات كثيرة. ومدعومًا بحضور جماهيري زائر ضخم، سيسعى فنربخشة إلى توظيف عقليته الانتصارية أمام شاختار.