كانتي: سعيد بدوري في تشيلسي مع ساري

نجولو كانتي نجم وسط ملعب فريق تشيلسي يؤكد على سعادته بالدور الذي يقوم به رفقة البلوز تحت قيادة المدير الفني الجديد للنادي المدرب ماوريزيو ساري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط ملعب فريق تشيلسي عن سعادته بالدور الجديد الذي يقوم به رفقة البلوز تحت قيادة المدرب ماوريزيو ساري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب صاحب لقب كأس العالم مع فرنسا في الصيف الماضي وأكد خلالها أنه يجب أن يقوم بالأدوار الهجومية.

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وقال كانتي: "من الممكن بالنسبة لي أن ألعب نفس الدور الذي يقوم به جورجينيو لكنه في النهاية قرار المدير الفني وكل شيء على ما يرام بالنسبة لي".

وأضاف: "أحب اللعب في مركز متقدم بشكل أكبر، لكن ذلك يتوقف على المباراة، أنا أستمتع بذلك وبالعمل مع ساري، وبطريقة لعبي في الوقت الحالي".

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وأكمل :لقد اعتدت على اللعب في ذلك المركز عندما كنت في فرنسا، وأستمتع بشكل أكبر عندما دي يكون لي أدوارًا هجومية في المباراة تستطيع التأثير فيها".

واختتم تصريحاته: "جورجينيو جاء هذا الموسم ويقوم بعمل رائع للغاية، ويعرف بشكل جيد طريقة لعب المدرب وتفكيره، هو لاعب هام للغاية بالنسبة لنا في النادي".