نجم يونايتد السابق: تعرضنا للخداع بالبطولات حتى أصبحنا خلف سيتي

بول باركر نجم فريق مانشستر يونايتد السابق ينتقد أداء بول بوجبا مع الفريق خلال الموسم الجاري ويصفه بالأسوأ.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتقد بول باركر نجم فريق مانشستر يونايتد السابق أداء اللاعب الفرنسي بول بوجبا خلال الموسم الجاري رفقة الفريق بكل البطولات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها باركر وأكد خلالها أن الجماهير تعرضت للخداع بالفوز ببطولات أقل شأنًا خلال السنوات الماضية.

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وقال باركر: "لا يوجد أي شيء إيجابي يمكن قوله حول مانشستر يونايتد في تلك الأيام، نحن حتى لا نعرف أين ومتى سنحقق الفوز القادم".

وأضاف: "وسط ملعب الفريق في وجود سولشار مع فريد وبوجبا أسوأ مما كان عليه الحال في وجود بارك جي سونج ورافايل ضد بلاكبرن في ليلة رأس السنة عام 2011".

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وأكمل: "هذا هو الفريق الأسوأ ليونايتد منذ زمن بعيد، بوجبا تحديدًا كان سيئ للغاية ضد مانشستر سيتي، الجميع تعرض للخداع بسبب الفوز بكأس الاتحاد وكأس الرابطة والدوري الأوروبي حتى أصبحنا خلف السيتي بفارق كبير".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة.