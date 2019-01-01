نجم يونايتد السابق: الفريق في حاجة لست صفقات جديدة

بول باركر نجم فريق مانشستر يونايتد السابق يؤكد أن فريقه في حاجة لعدد كبير من الصفقات خلال الفترة المقبلة ليعود للمنافسة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بول باركر نجم فريق مانشستر يونايتد السابق أن فريقه في حاجة للقيام بعدد كبير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها باركر وأكد خلالها أن الفريق لديه العديد من المشاكل في التشكيلة الحالية ويحتاج لإصلاحها في الصيف القادم.

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وقال باركر: "أعتقد أن مانشستر يونايتد في حاجة لثلاث مدافعين خلال الفترة المقبلة، ولاعبي وسط ملعب، بالإضافة للاعب مهاجم من أجل تدعيم الفريق".

وأضاف: "الفريق لم يمتلك أي لاعب ظهير أيمن جيد منذ اعتزال جاري نيفيل، ولطالما قلت أن النادي يعاني من المشاكل بسبب استخدام الأجنحة في ذلك المركز".

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وأكمل: "أشلي يونج لا يمكنه نسيان أنه يلعب في ذلك المركز، في وقتًا ما خلال لعبه سيقع في خطأ ويدرك أنه ليس جيد بما فيه الكفاية".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد ودع دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع بعد الخسارة من برشلونة بثلاثية في ملعب كامب نو.