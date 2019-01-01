نجم وولفرهامبتون يتعجب من صفقة ماجواير

ماجواير أغلى مدافع في التاريخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تعجب ديوجو يوتا، نجم وولفرهامبتون، من القيمة المالية التي دفعها مانشستر يونايتد لاستقطاب هاري ماجواير من ليستر سيتي هذا الصيف.

ودفع يونايتد 80 مليون جنيه استرليني لشراء ماجواير، الصفقة التي جعلت الأخير أغلى مدافع في تاريخ اللعبة.

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وقال يوتا مع "فور فور تو": "80 مليونًا مبلغ صعب شرحه، الميركاتو أصبح غير طبيعي في رأيي، ولكن هذا أمر لا يخصني".

وأضاف: "الأمر يتعلق بالأندية والزمن الذي نعيشه، يجب أن نحترم القيمة المدفوعة، برأيي هاري يملك إمكانيات كبيرة، ولكن أثق في لاعبي فريقي".

وعن لقاء الفريقين: "سولشاير عمل وقت أطول مع فريقه وأحدث تغييرات، والفريق تحسن في سوق الانتقالات، سيكون لقاء صعب، نواجه فريق كبير".

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ويتواجه مانشستر يونايتد وولفرهامبتون على ملعب "مولينوكس" مساء الإثنين ضمن الجولة الثانية من البريميرليج.