نجم وست هام السابق يكشف عن مفاوضات ريال مدريد مع رايس

سكوت مينتو لاعب فريق وست هام المعتزل يؤكد أن ريال مدريد قد بدأ في مفاوضات من أجل ضم ديكلان رايس في الصيف القادم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف سكون مينتو لاعب فريق وست هام السابق أن نادي ريال مدريد الإسباني قد بدأ في مفاوضات جادة من أجل الحصول على خدمات اللاعب ديكلان رايس.

جاء هذا بحسب ما ذكر مينتو في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أن النادي الملكي يتواصل مع عائلة اللاعب من أجل حسم الأمور قريبًا.

كارفخال: هذا هو موسمي الأسوأ وريال مدريد حاجة لتعويض رونالدوhttps://t.co/fi6xaKZfNd — Nabd - Goal SA (@sa_nabd) April 15, 2019

وقال مينتول: "أسمع أن ريال مدريد يتحدث مع عائلة رايس في الوقت الحالي من أجل تأمين خدماته في أقرب وقت ممكن، ذلك هو ما أسمعه".

وأضاف: "في وست هام الجميع يعرف مدى الجودة التي يمتلكها رايس، ليس هناك فقط، أعتقد أن مانشستر يونايتد أيضًا سيحاول الحصول على خدماته".

ريال مدريد يعلن غياب راموس لمدة 3 أسابيع

وأكمل: "الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي قد تقول أنه لاعب شاب يلعب لنادي لن يبيع سوى بالسعر الذي يريده، لكنه سيكون واحد من نجوم المستقبل".

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن يدخل ريال مدريد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بكل ثقله في ظل عودة زين الدين زيدان لمنصب المدير الفني للفريق.