نجم هولندا السابق يختار النادي الأنسب لدي ليخت

اهتمام كبير بضم اللاعب من بايرن ميونيخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبرشلونة

نصح رافائيل فان دير فارت نجم هولندا السابق، مواطنه الشاب ماتياس دي ليخت بالانضمام إلى بايرن ميونيخ.

دي ليخت يعتبر الموهبة الدفاعية الأبرز في أوروبا هذا الموسم، وهناك صراعاً محتدماً للتعاقد معه.

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برشلونة ويوفنتوس ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، جميعها أندية تريد ضم نجم أياكس أمستردام.

فان دير فارت قال عن الوجهة الأمثل له:"بايرن عليهم اقتناصه في الصيف لأنه اللاعب الأنسب لهم".

وأضاف:"أنصحه بالذهاب إلى بايرن، وربما يوفنتوس كخيار ثاني له لتدعيم دفاعهم".

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وتابع:"بايرن لديه نيكولاس سولي، ماتس هوملز، جيروم بواتنج، ولكن الثنائي الأخير من غير المؤكد بقائهما مع الفريق".

وعن رأيه في دي ليخت قال صاحب الـ36 عاماً:"عمره 19 سنة فقط ولديه الشخصية والكاريزما والثقة بالنفس مثل لاعب عمره 30 عاماً".

يذكر أن فان دير فارت بدأ مسيرته مع أياكس أمستردام، قبل اللعب للعديد من الأندية أبرزها هامبورج، ريال مدريد وتوتنهام وريال بيتيس.