نجم نابولي في هجوم إلكتروني على مشجع: والدك أهدر سائله المنوي!

شن النجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي هجومًا إلكترونيًا على أحد الجماهير عقب أن تحدث له بشكل لم يعجبه.

القصة بدأت عندما نشر أوسيمين رسالة دعم للمنتخب النيجيري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".

وكان أوسيمين قد أسُتبعد من قائمة المنتخب النيجيري بداعي الإصابة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بأيام، ولم يعد منها بعد.

وكتب أوسيمين: "حظ سعيد للمنتخب النيجيري في بداية مشوارهم في كأس الأمم الإفريقية الذي يبدأ ضد مصر، هيا بنا".

فرد أحد الجماهير: "كما لم تنضم لهم في كأس الأمم الإفريقية لن يحدث ذلك في كأس العالم، أنسى".

نجم نابولي أبدى سخرية واضحة من التعليق ورد عليه: "حسنًا أيها المدرب"، وذكر الشخص الذي كتب التعليق، ليرد مشجع آخر: "حسنًا يبدو أن نابولي دفع 80 مليون يورو ليوقع مع مدير حسابات لموقع "تويتر"، فكان الرد الأقسى من نجم الفريق الإيطالي الذي كتب: "مثل والدك الذي أهدر سائله المنوي على إنجاب شخص حقير مثلك".

جدير بالذكر أن أوسيمين يغيب عن المشاركة مع نابولي في الوقت الحالي بسبب تعافيه من فيروس كورونا الذي عانى منه بعد إصابته في الفك التي أبعدته منذ نهاية نوفمبر.