نجم منتخب الهند يرفض المقارنة برونالدو وميسي

سونيل تشتري نجم منتخب الهند يجذب الأنظار إليه بتألقه أمام تايلاند

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض سونيل تشيتري نجم منتخب الهند، المقارنات بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك عقب تألقه أمام منتخب تايلاند، وإحرازه لهدفين في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات المجموعة الأولى من كأس أمم أسيا، التي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

تشيتري الذي أحرز 67 هدفًا دوليًا قال في تصريحاته عقب المباراة: "المقارنة مع ميسي ورونالدو غير منطقية، سأقاتل لتحقيق أحلام منتخب بلادي، الروح القتالية هي من منحتنا الفوز اليوم".

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كما أضاف اللاعب البالغ من العُمر 34 عامًا: "المباراة المقبلة ستكون صعبة أمام منتخب الإمارات، نعرف حاجته للفوز بعد تعادله في مباراة الافتتاح، ولكننا سنقاتل من أجل الفوز ولإثبات تطور الكرة الهندية".

يذكر أن مباراة الافتتاح كانت قد شهدت تعادل منتخب الإمارات والبحرين بهدف لكل منتخب.