نجم مانشستر يونايتد يوجه رسالة لرونالدو: أشعر أننا نبدأ من الصفر!

ديوجو دالوت يرى أن رونالدو بالغ الأهمية بالنسبة لمانشستر يونايتد.

وجه اللاعب ديوجو دالوت نجم مانشستر يونايتد رسالة لزميله في الفريق كريستيانو رونالدو الذي يغيب عن الفريق في الأسابيع الماضية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ونقلتها صحيفة "مترو" وأكد خلالها أن رونالدو من أهم العناصر بالنسبة لمانشستر يونايتد.

وقال دالوت: "أعتقد أن كريستيانو هام للغاية بالنسبة لنا، ما نعرفه أنه يمر ببعض الصعوبات العائلية، نتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام".

وعن التعادل مع أستون فيلا بعد التقدم بهدفين: "الأمر له علاقة بالالتزام، علينا أن نكون مستعدين لسماع الأشياء التي لا نريد أن نسمعها".

وأردف: "كل هذا يقال من أجل مصلحة الفريق، وهذا هو الشيء الأهم تحقيقه في الوقت الحالي، أشعر كأننا نبدأ من الصفر".

وأكمل: "نحن في حاجة لبناء فريق وأن يكون الجميع معًا الأمر لن يكون سهلًا لكن علينا أن نتأقلم سريعًا وأن نكون على استعداد لأي نوع من التحديات".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد تقدم بطلب للرحيل عن مانشستر يونايتد بحسب ما تداولت تقارير عديدة، لكن طلبه قوبل بالرفض.