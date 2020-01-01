نجم مانشستر يونايتد يحتفظ بصورة لاعب الغريم التقليدي في غرفته

اسم صادم وغير متوقع

أنباء تبدو غريبة وغير متوقعة لجماهير مانشستر يونايتد، بعشق أحد أفضل نجومها في الوقت الحالي، للاعب سابق بالغريم التقليدي مانشستر سيتي.

برونو فيرنانديش انضم للشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وقدم مستويات مميزة مع فريق المدرب أولي جونار سولشاير، ليدخل قلوب عشاق النادي.

ستيفن آيرلاند لاعب وسط مانشستر سيتي السابق، كشف عن إعجاب فيرنانديش الشديد به، الأمر الذي دفعه للاحتفاظ بصورته على حائط غرفته.

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وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"كشف عن إعجابه الشديد به وأخبرني بذلك، كان يضع بعض صوري في غرفته خلال مرحلة الطفولة، وكان يتعاقد معي في كل مرة يلعب فيها لعبة Football Manager الشهيرة".

وأضاف:"شعرت بدهشة شديدة جداً عندما أخبرني بذلك، أحد أغرب الأشياء التي سمعتها في حياتي".

وكان آيرلاند قد حظى بتجربة ناجحة في مانشستر سيتي لمدة 5 سنوات، قبل الرحيل إلى أستون فيلا ثم نيوكاسل يونايتد ثم ستوك سيتي وبولتون قبل الاعتزال.

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وعلى جانب آخر يتمتع فيرنانديش بانطلاقة مبهرة مع مانشستر يونايتد، حيث لعب 10 مباريات مع الفريق حتى الآن، سجل 4 أهداف وصنع مثلهم.